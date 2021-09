Amici 21 riparte da un omaggio a Michele Merlo, il ricordo dell’artista morto a 28 anni La ventunesima edizione del talent, che quest’anno inizia con largo anticipo e andrà in onda da domenica 19 settembre, si aprirà con un significativo omaggio a Michele Merlo, l’artista scomparso pochi mesi fa a causa di una malattia, che aveva preso parte proprio al talent di Maria De Filippi negli anni scorsi.

A cura di Andrea Parrella

È tutto pronto per il ritorno di Amici, che per la sua ventunesima edizione parte in anticipo rispetto alle abitudini. Il talent di Maria De Filippi andrà in onda da domenica 19 settembre. Tante le novità di questa edizione, dai concorrenti ai giudici, che si aprirà con un significativo omaggio a Michele Merlo, l'artista scomparso pochi mesi fa che aveva preso parte proprio al talent di Maria De Filippi. La registrazione della puntata che andrà in onda il 19 novembre è stata caratterizzata dai professionisti di Amici che hanno ballato sulle note e le immagini del cantante morto a 28 anni per una malattia.

Anticipazioni prima puntata Amici 21

Stando a quanto apprendiamo, l'ospite in studio è Tommaso Paradiso, che canterà il nuovo singolo "Magari no". Tra i ragazzi dell'anno scorso ospiti anche Aka7even, Deddy e Alessandro. Tra i vip presenti: Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Roberto Baggio, Nino Frassica. I nuovi professori di canto e ballo di quest'anno sono Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, scippato a Ballando con le stelle.

Amici si sposa alla domenica

Una collocazione anomala, che fa fronte alle esigenze aziendali di Mediaset che si è vista costretta a rinviare la partenza di Scene da un matrimonio, il programma della domenica pomeriggio affidato ad Anna Tatangelo, che partirà con leggero ritardo e verrà inizialmente rimpiazzato proprio da Amici, che Mediaset aveva specificato in una nota, spiegando il rinvio dello show di Tatangelo: "Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità".