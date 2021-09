Roshelle e LDA, il figlio di Gigi D’Alessio ad Amici 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere Sono in corso le registrazioni della prima puntata di “Amici di Maria De Filippi”. È spuntato un nome che non è mai stato nell’orbita del cast di quest’anno, quello di una vecchia conoscenza dei reality: parliamo di Roshelle, ma la notizia non è confermata. È una certezza, invece, la presenza del figlio di Gigi D’Alessio tra gli allievi.

È stata registrata oggi la prima puntata di Amici di Maria De Filippi 21 e su Twitter sono volati gli spoiler, retwittati con l'hashtag #AmiciSpoiler. È spuntato un nome che non è mai stato nell'orbita del cast di quest'anno, quello di una vecchia conoscenza dei reality: parliamo di Roshelle. Secondo quanto riportato su Twitter, la cantante sarebbe una delle nuove insegnanti ma la notizia è sembrata essere non confermata. C'è invece una grande novità: tra gli allievi c'è il rapper LDA, ovvero Luca D'Alessio, figlio del cantautore Gigi D'Alessio.

Le anticipazioni della prima puntata

Stando a quanto apprendiamo, l'ospite in studio è Tommaso Paradiso, da oggi fuori con il nuovo singolo "Magari no". Tra i ragazzi dell'anno scorso ospiti anche Aka7even, Deddy e Alessandro. C'è stato anche un omaggio a Michele Merlo. Tra i vip presenti: Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Roberto Baggio, Nino Frassica. I nuovi professori di canto e ballo di quest'anno sono Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, scippato a Ballando con le stelle.

Chi è LDA, il figlio di Gigi D'Alessio

LDA sta per Luca D'Alessio, sì, quel D'Alessio. È il figlio del cantautore Gigi D'Alessio, che ha già esordito con il padre nel fortunato album "Buongiorno". È il terzogenito del grande artista italiano, l'unico tra i suoi figli titolato a seguire le orme paterne. Classe 2003, è l'ultimo figlio nato dal primo matrimonio di Gigi D'Alessio con Carmela Barbato. Tra i brani più ascoltati su Youtube: "Vivimi", "Resta", "Vediamoci stasera" e "Di Notte", brano di suo padre, reinterpretato per l'occasione proprio da entrambi nel disco "Buongiorno", ripubblicato anche in "Buongiorno – Special Edition 2021". È un giovanissimo che ha la benedizione del papà e tanto talento. Come direbbe De Gregori, "il ragazzo si farà".