Amici 21: LDA accusato di essere raccomandato, interviene il fratello Claudio D’Alessio Tra gli aspiranti talenti di Amici21 c’è anche LDA, ovvero Luca D’Alessio, terzo figlio del ben noto Gigi. Il ragazzo è stato accusato di essere raccomandato, essendo figlio d’arte e in sua difesa è intervenuto il fratello Claudio, rispondendo ad alcuni commenti e sottolineando che suo padre non avrebbe mai permesso una cosa del genere: “L’invidia e la cattiveria prevale su tutto in questo paese”.

A cura di Ilaria Costabile

È partita la ventunesima stagione di Amici, il talent show di Canale 5 è iniziato come di consueto con la formazione delle classi che viene mostrata al pubblico nelle puntate pomeridiane. In questa prima fase si è presentato anche LDA, ovvero Luca D'Alessio, terzo figlio di Gigi D'Alessio e non sono mancate le polemiche in merito al fatto che il ragazzo potesse essere raccomandato. In sua difesa è intervenuto il fratello maggiore: Claudio.

Claudio D'Alessio difende il fratello

Per un figlio d'arte non è mai facile farsi strada nel mondo dello spettacolo senza incorrere in critiche o pregiudizi di coloro che gridano subito alla raccomandazione, ed è proprio quanto è accaduto al giovane Luca D'Alessio che, presentatosi alle selezioni di Amici e arrivando alle puntate pomeridiane, ha già fatto parlare di sé. Il 18enne, a quanto pare, ha superato le prime selezioni senza rivelare la parentela con il noto cantante partenopeo, ma i dubbi sul suo conto sono stati sviscerati sui social, dove non sono mancati commenti critici sul fatto che avrebbe superato le selezioni solo in quanto "figlio di". Ad intervenire in difesa del fratello minore è il primogenito di D'Alessio, ovvero Claudio, il quale imbattendosi in alcuni commenti trovati sotto un articolo di Vanity Fair, non ha esitato a rispondere a tono, sottolineando quanto a Maria De Filippi non vadano a genio le raccomandazioni:

Mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto sa cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse, naturalmente l'invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto.

Chi è Luca D'Alessio

LDA è il nome d'arte di Luca D'Alessio, il nome con il quale il giovane rapper si è già fatto conoscere nel mondo della musica. Classe 2003, Luca ha 18 anni ed è il terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato. Nasce a Napoli e sin da bambino segue le orme del padre coltivando la passione per la musica. Nel 2017 muove i suoi primi passi nel panorama musicale. Scrive ed incide il suo primo pezzo originale dal titolo Resta, che conta circa mezzo milione di ascolti sulle piattaforme di streaming. In seguito collabora con il padre al disco rio Buongiorno e, pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici, esce con il suo ultimo singolo Vivimi.