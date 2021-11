Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, il confronto tra LDA ed Elena: “Sei sparito da un giorno all’altro” Luca D’Alessio ed Elena Samuele sembrano essere la nuova ship di Amici 2021. Conosciuti ai casting, avevano interrotto la frequentazione per volere di LDA ma, dopo i dovuti chiarimenti, tra loro sembra già tornato il sereno.

A cura di Giulia Turco

Nella scuola di Amici 21 LDA ed Elena Samuele si rivedono a distanza di mesi dalla loro frequentazione, interrotta per volere del cantante. Come già era emerso nel corso delle puntate precedenti, i due ragazzi si sono conosciuti ai casting e dal loro incontro è nato un interesse reciproco. LDA non ha voluto proseguire la storia, per concentrarsi solo sulla musica, ma il caso ha voluto che anche Elena, cantante siciliana, conquistasse un posto nella scuola e dopo i dovuti chiarimenti i due si sono lasciati andare riavvicinandosi pian piano tra abbracci e tenerezze.

LDA ed Elena sono la nuova ship di Amici 21

Dopo l'ingresso di Elena nella scuola, la gioia incontenibile di lei e l'imbarazzo di LDA che l'ha accolta in casetta, tra i due ragazzi è arrivato il momento del confronto, per risolvere tutti i conti in sospeso. "La cosa che mi ha dato più fastidio è il fatto che tu sia sparito da un giorno all'altro, senza rispondermi più. Non me lo posso scordare", ha chiarito Elena durante un momento di privacy con LDA in veranda. "Ho capito la situazione quando ti ho scritto un messaggio e tu non mi hai più risposto". Luca spiega che il suo gesto non era dettato da cattiveria, ma che in quel momento non si sentiva di conoscere una ragazza: "Io mentalmente non c'ero". Elena ha deciso di passare sopra ad ogni cosa, visto che il ragazzo per farsi perdonare l'ha aiutata a sistemare i bagagli e persino a rifare il letto, la mattina seguente.

Cos'è successo tra Elena ed LDA prima di Amici

Luca aveva ammesso di aver conosciuto Elena ai casting per entrare nella scuola, durante un provino al quale era presente anche Albe. “Aveva finito di cantare, siamo usciti a fumare e c’era anche Elena, le ho offerto una sigaretta”, aveva spiegato. “La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito”. Nel corsoi dell’ultima puntata, Elena ha chiarito che l’inedito è stato scritto da LDA tempo dopo i casting e che non c’è stato alcun collegamento con quella serata passata a casa sua tra amici. Elena ha 18 anni ed è originaria della provincia di Catania. Nel 2018 ha vinto la prima edizione di Sanremo Young, mentre ad Amici è entrata dopo aver vinto la sfida contro Andrea.