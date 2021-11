Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, LDA sulla sfidante Elena Manuele: “È venuta a casa mia, le ho scritto un inedito” Chicca di gossip ad Amici 21. La sfidante che metterà a rischio il banco di Tommaso, ha già frequentato LDA fuori dalla scuola. Si sono conosciuti ai casting e hanno passato insieme una serata tra amici. Tra loro sembra essere scattato un buon feeling.

A cura di Giulia Turco

Ad Amici 21 il percorso di Tommaso è messo "in pericolo" da una nuova sfidante per la categoria canto. Il daytime in onda lunedì 15 novembre infatti ha rivelato che il cantante dovrà sfidare una nuova aspirante allieva nella puntata che andrà in onda domenica 21 novembre. Una sfida richiesta da Anna Pettinelli alla produzione, che ha inviato la tanto temuta busta rossa a Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini. Nella puntata si prevedono nuovi scontri accesi tra le due insegnanti. Intanto però, il pubblico si gode uno sfizioso retroscena che coinvolge la nuova sfidante Elena ed LDA.

Cos'è successo tra LDA e la sfidante Elena

Tommaso ha aperto la busta rossa e non appena ha letto il nome della sfidante che dovrà competere con lui, ha rivolto uno sguardo all'amico LDA. Il motivo è che proprio pochi giorni prima, in casetta, Luca aveva già parlato di Elena ai compagni. LDA ha espressamente detto di sperare che si trattasse "di un'altra Elena". Che ci siano di mezzo motivi sentimentali? Fatto sta che il cantante napoletano ha raccontato di aver conosciuto la ragazza durante i casting. Durante il provino, era presente anche Albe. "Aveva finito di cantare, siamo andati a fumare e c'era anche Elena, le ho offerto una sigaretta", racconta LDA. "La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito". Poi, rivolgendosi a Tommaso, ha esclamato: “Ti prego, vinci!”.

Chi è Elena Manuele

Elena Manuele è la giovane cantante che nella puntata di domenica 21 novembre proverà ad entrare nella scuola di Amici 21. Classe 2003, Elena ha 18 anni ed è originaria della provincia di Catania. Ha una voce incredibile, alle spalle una serie di successi artistici ed è già nota al mondo della tv. Dopo aver tentato i casting di Ti lascio una canzone, ha partecipato a Sanremo Young, vincendo la prima edizione del 2018, condotta da Antonella Clerici, duettando con Gino Paoli e Marco Masini.