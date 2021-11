Amici, Elena vince la sfida contro Andrea e chiarisce sull’inedito scritto da LDA Elena Manuele è la nuova concorrente di Amici, entrata nella scuola dopo aver sfidato Andrea. La ragazza, però, chiarisce alcuni dettagli che riguardano l’inedito scritto per lei da LDA prima che entrasse nel programma.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di domenica 28 novembre di Amici ha messo a dura prova alcuni degli allievi della scuola più famosa di Cinecittà. Mentre Andrea dovuto lasciare per sempre il programma, ad iniziare una nuova avventura è una giovane cantante che già si era esibita, ovvero Elena Samuele. Di lei già si era sentito parlare prima ancora del suo ingresso ufficiale, perché LDA aveva dichiarato di aver scritto un inedito per lei, cosa che è stata chiarita dai diretti interessati su richiesta di Maria De Filippi.

Andrea perde la sfida e deve lasciare la scuola

Andrea è chiamato ad affrontare una sfida, voluta da Rudy Zerbi, dopo essersi esibito una sola volta nel corso della sua esperienza nel talent show, il giovane cantante seguito da Anna Pettinelli si trova a dover mettere in discussione la sua permanenza nello show. La sua coach ha dichiarato prima che lui cantasse: "Andrea ha avuto un attacco di panico, non gli era mai successo, non è stato affatto facile per lui cantare". La sua sfidante è Elene Manuele e a giudicarli è Federico Sacchi, che chiede ad entrambi di cantare la cover di un brano. Al termine della sfida, il giudice ritiene che a meritare un posto nella scuola sia Elena, piuttosto che Andrea. Non manca, però, un commento da parte del giovane che dichiara:

È stata una settimana bellissima, mi dispiace non aver avuto la possibilità di fare tanto altro, io mi sono esibito una sola volta. Non credo sia giusto mettere in sfida una persona così, da subito. Però vi ringrazio, è durato troppo poco, ma è stata un'esperienza bellissima.

A lui si accoda Anna Pettinelli che sottolinea come la sfida richiesta fosse fuori luogo in un momento simile: "Bisogna avere ogni tanto un po’ di comprensione, ci sono ragazzi che vivono le sfide in maniera diversa e diventano più forti e ragazzi che hanno bisogno di un po’ di tempo".

Elena Manuela parla dell'inedito scritto da LDA

Una volta preso possesso del suo banco, Elena può parlare di una questione che l'ha vista protagonista prima ancora che lei potesse entrare ufficialmente nella scuola. LDA, infatti, aveva dichiarato di aver scritto un inedito per lei e a questo proposito, la nuova allieva ha voluto chiarire alcuni dettagli: "È tutto vero quello che ha detto Luca, nel senso che lui ha scritto questo inedito per me, però è accaduto dopo i provini, non sono andata a casa sua e lui ha scritto la canzone, le cose sono andate un po' diversamente. Non vorrei che le persone pensassero qualcosa di me che non è vera". Il cantante napoletano conferma: "È vero, magari mi sono espresso io male, mi scuso per questo". Intanto Maria De Filippi non perde occasione per far serpeggiare un ipotetico gossip, chiedendo ad entrambi se fossero fidanzati, domanda alla quale hanno risposto in maniera negativa.