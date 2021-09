Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 2021, anticipazioni della terza puntata: il destino di Mirko nella scuola Domenica 3 ottobre alle 14.45 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici di Maria de Filippi. La terza puntata rivelerà il destino di alcuni banchi in sospeso, primo fra tutti quello del ballerino Mirko Masia che ha avuto un inizio in salita nella scuola. A sfidare i ballerini ci sarà Dario, un ballerino molto forte voluto da Veronica Peparini, che in settimana ha messo in crisi le certezze di Carola.

Amici di Maria De Filippi torna per il terzo appuntamento pomeridiano. Com’è noto, dopo due settimane di rodaggio del nuovo assetto autunnale di Canale 5, il talent show di Maria De Filippi è stato confermato in palinsesto la domenica pomeriggio. La terza puntata dunque andrà in onda domenica 3 ottobre alle 14.45 e rivelerà l’esito delle sfide alle quali i concorrenti si sono preparati in settimana. Alcuni di loro otterranno il banco nella scuola, altri dovranno lasciare definitivamente il programma e come sempre ci saranno artisti ospiti in studio.

Svelato il destino di Mirko Masia ad Amici

La terza puntata di Amici ha svelato una volta per tutte il destino di Mirko Masia, il ballerino che nelle prime due puntate ha avuto la maglia in sospeso. Nonostante il suo duro lavoro in settimana e un inaspettato sostegno da parte dei Alessandra Celentano, Mirko non è riuscito a garantirsi il banco e ha dovuto lasciare la scuola. Ricordate la sfida contro Dario, il ballerino che ha messo in crisi Carola in settimana? Carola ha vinto contro di lui la prima sfida, ma non appena Mirko finora indenne, ha ottenuto la felpa, Veronica Peparini ne ha approfittato per mandarlo subito in sfida contro Dario, che è riuscito a mandarlo a casa. Dario è ufficialmente un ballerino della scuola di Amici.

Chi ha ottenuto il banco di canto e chi è stato eliminato

Rudy Zerbi ha voluto che il cantante Kandy sostenesse una sfida contro Giacomo, che lo ha battuto sfilandogli il banco. LDA ha avuto una conferma sulla sua maglia, Inder ha cantato “Pazzesca” di Miss Keta e i professori gli hanno confermato il banco. Idem per Albe, che ha cantato un brano dei One Direction, che ha convinto gli insegnanti, e per Rea, nonostante il malcontento di Anna Pettinelli. Ospite della puntata infine, è stata Anna Valle.