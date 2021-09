Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, Mirko va in sfida senza avere nemmeno la maglia ma Alessandra Celentano si oppone A rendere ancora più insidioso il percorso di Mirko che cerca di garantirsi un posto nella scuola, ora ci sono anche i dubbi di Veronica Peparini che, inaspettatamente, ha mandato Mirko in sfida. È la prima volta che un concorrente di Amici finisce in sfida senza nemmeno avere la maglia. Chi l’avrebbe mai detto, la maestra Celentano ha preso le sue difese: “Mi batterò affinché la sfida non avvenga”.

Mirko è il ballerino di Amici 21 che ha al momento la maglia in sospeso. A non credere fino in fondo nelle sue potenzialità è stata finora la maestra Alessandra Celentano, che in puntata lo ha massacrato di critiche fino a farlo sentire umiliato. Non solo, a rendere ancora più insidioso il suo percorso per garantirsi un posto nella scuola, ora ci sono anche i dubbi di Veronica Peparini che, inaspettatamente, ha mandato Mirko in sfida. È la prima volta che un concorrente di Amici finisce in sfida senza nemmeno avere la maglia.

Veronica Peparini mette in discussione il banco di Mirko

Per Mirko, che sta lottando con le unghie e con i denti per garantirsi il banco ad Amici e insieme la stima dei professori, la decisione di Veronica Peparini è stata una doccia fredda, anzi ghiacciata. Nella puntata di domenica 2 ottobre, il ballerino dovrà vedersela con uno sfidante, pronto a prendere il suo posto. Ecco il messaggio che la Peparini ha recapitato alla produzione:

Ai provini ho visto un ragazzo molto bravo e molto preparato che già conoscevo. Si chiama Dario e incarna quello che per me è il talento. Balla tutto, sa fare tutto, spazia tra tanti stili. È molto giovane ma ha già una maturità artistica invidiabile. Ha doti rare da trovare in un ballerino, al punto che potrei mandarlo in sfida con chiunque certa che vincerebbe. Credo sia giusto che vada in sfida contro Mirko, che secondo me ruba il banco a chi meriterebbe più di lui di stare in questa scuola.

Alessandra Celentano cambia atteggiamento verso Mirko

Mirko è demoralizzato e non sa più dove trovare le energie mentali per affrontare l'ennesimo ostacolo nel suo percorso. Arrivato in sala prove, ad aspettarlo c'è la maestra Alessandra Celentano che, inaspettatamente, prende le sue difese. "Io trovo senza senso la scelta di mandarsi in sfida", si oppone. "Ti preclude l'opportunità di poterti vivere a pieno questa esperienza, è scorretto, tu qui dovevi avere la possibilità di studiare di più". La maestra sembra aver ridimensionato il suo atteggiamento nei confronti del ballerino che aveva riempito do critiche: "Da te voglio un altro tipo di atteggiamento, ma mi batterò affinché questa sfida non avvenga".