Alessandra Celentano sospende Mirko Masia da Amici 21: “Mi sento umiliato” Nel corso della seconda puntata di Amici l’insegnante di danza usa il polso duro con l’allievo, spospendendolo dopo aver definito “un disastro” la sua esibizione. Masia ha faticato a trattenere le lacrime ed ha risposto dicendo di sentirsi umiliato e di non percepirsi a suo agio. Quindi la sospensione della sua maglia.

A cura di Andrea Parrella

Dopo la partenza anticipata, la classe di Amici 21 sta prendendo forma. Le prime due puntate del talent di Maria De Filippi, eccezionalmente spostato alla domenica pomeriggio in via temporanea, hanno già fatto luce su alcune dinamiche e personaggi di questa edizione. Immancabilmente, tra questi c'è Alessandra Celentano, che sta già scegliendo i suoi puledri, così come gli allievi di cui si fida meno.

La decisione di Alessandra Celentano

Tra questi c'è sicuramente Mirko Masia, suo allievo che era stato già protagonista di un rimprovero nella prima puntata del talent. In quella di domenica 26 settembre si è materializzato quelli che molti si aspettavano già prima ancora che Mirko iniziasse a ballare: lo ha sospeso. L'allievo è partito male, dimenticando la giacca che avrebbe dovuto indossare per eseguire la coregrafia. Qualche momento di imbarazzo in studio, lui che si giustifica attribuendo all'ansia la responsabilità, quindi Maria De Filippi che lo invita ad andare a prendere l'abito di scena. Quindi arriva il momento della coreografia, in cui il ballerino appare chiaramente contratto e poco libero di esibirsi. Il risultato è un'esibizione che Celentano definisce "un disastro". Quindi la decisione di sospenderlo, non solo per la coreografia, ma per l'atteggiamento avuto in settimana, durante la quale si sarebbe lamentato continuamente.

Le lacrime di Mirko Masia

Pur accettando il verdetto, Masia ha voluto dire la sua, spiegando le ragioni di quel malumore dovuto al grande impegno, il poco tempo per il riposo e la scarsa soddisfazione per le assegnazioni, non in linea con il suo stile. “Tu non puoi dire che non è il tuo stile perché tu non hai uno stile”, ha detto con durezza Celentano. "Mi sento umiliato”, ha confessato Mirko Masia all'insegnante di danza classica. Al momento la sua maglietta è sospesa, non è escluso che possa riacquisirla in futuro, ma l'allievo ha lasciato lo studio durante la puntata.