Il percorso di Arianna è stato finora uno dei più tortuosi nella scuola di Amici 2020. La cantante sin dai primi giorni ha mostrato un comportamento poco corretto, infrangendo il regolamento della scuola e saltando alcune lezioni previste dal programma. L'accusa da parte degli insegnanti è quella di impegnarsi poco e non dimostrare abbastanza la sua volontà di mantenere il banco. Ne è convinto Rudy Zerbi che le aveva persino tolto la maglia di canto. E ne sono convinti anche tanti fan del programma che su Twitter hanno manifestato il desiderio di vedere Arianna fuori dalla scuola. Nella puntata di sabato 19 dicembre, Arianna si è trovata davanti ad un bivio importante, che ha deciso di affrontare con coraggio.

Arisa vuole giustificare Arianna dalla sfida

Per Arianna è prevista una sfida. Fuori dallo studio, ad attendere di cantare, c'è la sfidante Federica, pronta a mettere a mettere in discussione il suo banco nella scuola. Ma Arisa, la coach di Arianna fa una richiesta inaspettata a Maria de Filippi: vorrebbe che la cantante fosse giustificata dalla sfida, per lasciarle il tempo e la serenità di apprendere meglio gli insegnamenti ricevuti finora: "Non perché non credo nelle tue potenzialità, ma perché hai bisogno di tempo. Questa è una scuola e hai a disposizione tanti strumenti per imparare. Ma penso che ci sia stato un accanimento nei tuoi confronti e quindi preferirei che oggi non sfidassi e che ti prendessi un po' di tempo per approfondire tutto". Non è d'accordo Anna Pettinelli: "Ci sono ragazzi che si meritano il banco più di Arianna che non ha dimostrato un buon comportamento nella scuola". Ma la scelta spetta ad Arianna.

Arianna batte la sfidante Federica

Arianna decide comunque di portare a termine la sfida, nonostante la premura della sua coach Arisa: "Ringrazio per l'opportunità, ma non ho niente più degli altri e non voglio restare qui per affetto. La sfida la faccio". Così entra in studio la sua sfidante Federica, che come lei si esibisce sulle note di La sera dei miracoli. "Non avevo dubbi che avrebbe agito come una guerriera, è un'artista di grande personalità", dice Arisa di Arianna, che vince la sfida e mantiene il suo banco: "Avanti così! Fai la brava però", la incoraggia la coach. La conferma di Rudy Zerbi: "Anche io avrei scelto te".

La reazione del pubblico su Twitter

Arianna non è fra le concorrenti più amate di questa edizione di Amici 2020. Il pubblico a casa infatti ha espresso il suo malcontento nei confronti della cantante, che anche questa volta si è trovata ad un passo dall'uscita dal talent, ma è riuscita a scamparla vincendo la sfida. Su Twitter, una pioggia di commenti e di critiche da parte di chi la vorrebbe vedere definitivamente fuori.