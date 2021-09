Amedeo Goria, un uomo sempre in mutande al GfVip: è colpa di Vera Miales L’ex giornalista della Rai continua a essere l’uomo più chiacchierato della casa, non soltanto per l’abitudine di fare il dongiovanni con le bellezze della casa, ma anche perché se ne sta tutto il giorno in mutande. La colpa? È della sua compagna Vera Miales, che in una serie di stories su Instagram si è scusata fornendo la sua versione.

"Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande". Nella casa del Grande Fratello Vip è di scena il remake del popolare film degli anni '80 con Renato Pozzetto, Pippo Franco e Edwige Fenech, solo che il protagonista è uno soltanto: Amedeo Goria. Il giornalista continua a essere l'uomo più chiacchierato della casa, non soltanto per l'abitudine di fare il dongiovanni con le bellezze della casa (si chieda ad Ainett Stephens), ma anche perché se ne sta tutto il giorno in mutande. La colpa? È di Vera Miales, che in una serie di stories ha spiegato il motivo.

Ecco perché Amedeo Goria è sempre in mutande

Il giornalista ex Rai è subito diventato un protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il fatto che si aggiri tra le varie stanze della casa in mutande non starebbe poi così bene per un 67enne, ma proprio la fidanzata da casa ha spiegato:

Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia ho messo dentro solo abbigliamento elegante. Sono d'accordo che fa parte del buon gusto indossare un abbigliamento adeguato… ma al mare dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi?

Sembra, però, che la questione sia stata risolta grazie all'abbigliamento tecnico dello sponsor ufficiale del programma, che avrebbe fornito al giornalista una serie di tute e di pantaloni sportivi per l'occasione.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip

Tra i temi principali della seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 17 settembre, avremo proprio la questione che ha travolto Amedeo Goria in questi giorni. C'è Vera Miales che scalpita: vuole assolutamente ufficializzare la relazione, mentre lui si è dichiarato sin dal primo momento "single". E poi c'è la questione Ainett Stephens. Come ha raccontato la "gatta nera" alla "Pupa" Francesca Cipriani, il giornalista avrebbe allungato le mani (e i piedini) con una serie di grattini non richiesti durante la notte. Stasera, Alfonso Signorini ha tanta carne da mettere sul fuoco.