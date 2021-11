Ambra sul caso Striscia la Notizia: “Non ho cercato visibilità, ho imparato che si può stare zitti” Durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo film, Ambra Angiolini ha dato la propria versione dei fatti sul caso Striscia la Notizia: “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti”. Qualche settimana prima, Valerio Staffelli le aveva consegnato un tapiro dopo la rottura con il compagno Massimiliano Allegri.

A cura di Elisabetta Murina

Continua la polemica sul tapiro consegnato da Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini. Dopo che Striscia la Notizia ha provato a spiegare "la sua verità", sostenendo che la reazione dell'attrice fosse solo un modo per cercare visibilità, anche la diretta interessata ha replicato alle accuse che da settimane continuano a circolare sul suo conto. Durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo film (Per tutta la vita), Ambra ha raccontato la propria versione dei fatti: "Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti".

Ambra Angiolini risponde alle polemiche sul caso Striscia

Il tapiro di Striscia ad Ambra Angiolini: cosa è successo

Qualche settimana fa, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro ad Ambra dopo la rottura con il compagno Massimiliano Allegri. Questo gesto ha scatenato un'immediata polemica sul web e una corsa a dare la propria versione dei fatti per fare luce su quanto accaduto. Il tg satirico di Canale 5 sostiene che la reazione dell'attrice sia in realtà un modo per ottenere visibilità, compreso anche il post scritto dalla figlia Jolanda in difesa della madre poco dopo l'accaduto e il tentativo di trasformare l'episodio in una telenovela. Anche i neo conduttori del programma, Sergio Friscia e Roberto Lipari, hanno avvalorato questa tesi, alludendo al fatto che i suoi follower su Instagram sono vertiginosamente aumentati (50mila in più). Al contrario, sia la diretta interessata che i suoi legali sostengono che questo "premio" sia una "illegittima intromissione e spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa".