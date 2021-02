C'era un problema di convenienza nell'avere Giovanna Civitillo come protagonista di Prima Festival, essendo il marito, Amadeus, il conduttore? No, stando a quanto detto proprio dal presentatore e da Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1. Durante la conferenza stampa del prossimo Festival di Sanremo Amadeus ha risposto, tra le altre cose, alle domande sulla presenza di sua moglie, Giovanna Civitillo, tra le protagoniste del festival di Sanremo: "Questo che facciamo è un lavoro di gruppo, fortunatamente non mi occupo di tutto Sanremo, per quanto riguarda Prima festival se ne occupano Claudio Fasulo (vicedirettore di Rai1, ndr) e Lucio Presta (l'agente del presentatore, ndr)".

Amadeus e Giovanna a Sanremo 2021

Amadeus ha tenuto a chiarire che lui non c'entra molto con la presenza di Giovanna Civitillo, voluta dallo sponsor, così come ha tenuto a specificare che non è la prima volta che la showgirl fa televisione, ma che ha cominciato prima che si incontrassero: "Mi è stato comunicato tre giorni fa che Rai pubblicità e Suzuki desideravano avere Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci, e ovviamente la cosa mi ha fatto piacere, ma Giovanna ha una vita indipendente sua. Purtroppo a volte si parla di lei come ‘moglie di Amadeus', ma aveva già lavorato con Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis etc, ha una sua vita autonoma e ovviamente sono contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei e sono contento per Giovanni Vernia e Valeria Graci".

Chi ha avuto l'idea di Civitillo a Prima Festival

Il presentatore ha anche ricordato come l'idea di aver Ema Stokholma e Gigi e Ross al Prima Festival fu sempre un'idea di Fasulo: "Prima Festival è settore importantissimo per Sanremo, ma gestito da altre persone. Sono felice che sia felice lo sponsor e se lo sponsor è felice mi fa piacere". Una scelta felice anche a livello editoriale, spiega il vicedirettore di Rai3: "Da un punto di vista editoriale è un terzetto perfetto per il contenuto e avendo Giovanna lavorato su collegamenti, interviste volanti a La vita in diretta, abbiamo pensato che la squadra fosse ben bilanciata e interessante per Prima festival di quest'anno".