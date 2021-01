Alvin annuncia che non farà parte della produzione della prossima edizione dell’Isola dei famosi. L’ex inviato del reality show fa sapere di avere deciso di non prendere parte alla nuova stagione dello show, per la prima volta condotto da Ilary Blasi. Alvin lo annuncia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Perché Alvin non sarà all’Isola dei famosi

Alvin ha spiegato sul suo profilo Instagram il motivo che lo ha indotto a non partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei famosi. “Mi chiedete spesso notizie sull’Isola dei Famosi, eccole”, ha scritto l’ex inviato, “Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3….2…1…LIBEROOOO!”.

Chi sarà l’inviato dell’Isola dei famosi?

Alvin non ha annunciato chi sarà a prendere il suo posto. Per il momento, l’unica certezza riferita alla nuova edizione del reality show è rappresentata dalla conduzione di Ilary Blasi (che proprio con Alvin aveva condotto la prima edizione di EuroGames su Canale5). Ancora ignoti il cast selezionato per partire alla volta della nuova avventura in Honduras e l’inviato, sebbene circolino diverse indiscrezioni in merito. Non sarà certamente Alvin. La produzione potrebbe decidere di investire su un volto completamente nuovo per affiancare l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip, anche lei alla prima esperienza all’Isola, precedentemente affidata ad Alessia Marcuzzi.