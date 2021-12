Alex Belli tenta di abbandonare il GFVip, Andrea Zelletta scettico: “Ci sono 28 porte sempre aperte” Andrea Zelletta, in un tweet, ha svelato che nella casa del Grande Fratello Vip ci sono delle uscite di sicurezza sempre aperte. Se davvero si vuole abbandonare il reality, non c’è bisogno di accanirsi sulla porta rossa.

A cura di Daniela Seclì

Il pomeriggio di sabato 11 dicembre, ha riservato un colpo di scena agli amanti del Grande Fratello Vip 2021. Alex Belli, furioso, ha tentato di lasciare la casa scagliandosi contro la porta rossa. Il motivo di tanta rabbia, risiede nella delusione di non aver ricevuto un messaggio dai suoi cari, come è accaduto agli altri concorrenti. L'attore è sembrato veramente sul punto di andare via, ma in molti ritengono sia stato solo un tentativo di attirare l'attenzione. Tra gli scettici c'è anche Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta scettico nei confronti di Alex Belli

Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha commentato con un pizzico di ironia, la scena di Alex Belli che – urlante e scalciante – tentava di uscire dalla porta rossa. Il dj ha sottolineato che se un concorrente ha davvero intenzione di lasciare la casa del GF Vip, non mancano di certo le porte aperte che consentono di riguadagnare la libertà: "Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte". Insomma, il messaggio è chiaro, se Belli avesse voluto davvero uscire, un modo lo avrebbe trovato.

Alex Belli, prima furioso poi canta e suona

L'evoluzione della furia di Alex Belli, in effetti, è stata singolare. L'attore ha perso la pazienza dopo avere notato di essere l'unico concorrente a cui amici e parenti non avevano inviato un videomessaggio per incoraggiarlo a restare nella casa fino a marzo. Così, si è diretto verso la porta rossa e ha iniziato a urlare, insultando anche il programma:

"Aprite questa porta! Vi giuro che se non aprite questa porta vado fuori di testa. Fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer**. Apri questa porta caz**. Me ne vado a fan**lo basta".

Insomma, sembrava abbastanza determinato. Poi la regia ha censurato la scena e Belli è sparito dai radar per un bel po'. Non è dato sapere che cosa gli abbiano detto gli autori, ma di certo sono stati molto convincenti, perché quando l'attore è tornato in casa era un uomo nuovo: ballava con Miriana Trevisan e suonava con Manuel Bortuzzo, mostrando grande serenità.