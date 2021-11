Alex Belli pretende le scuse di Aldo Montano: “Sono incaz**to nero, predica valori ma sono balle” Al Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli è convinto che Aldo Montano gli debba delle scuse. L’attore, non nascondendo la sua rabbia, ha dichiarato che i valori che l’atleta tanto decanta sarebbero “tutte balle”. Inoltre, ha chiarito di non avere intenzione di accettare le scuse di Montano, se dovesse fargliele in diretta.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il clima è ancora teso tra Alex Belli e Aldo Montano. L'atleta si tiene a debita distanza dal gieffino con cui ha sfiorato la rissa, l'attore invece si aspetta delle scuse da parte sua. In queste ore, Alex Belli si è sfogato con Soleil Sorge e Davide Silvestri, mettendo in dubbio i valori che lo schermidore decanta.

La rabbia di Alex Belli contro Aldo Montano

Alex Belli non ha nascosto di essere furioso perché Aldo Montano non gli ha ancora chiesto scusa per essersi scagliato contro di lui. Ritiene che lo sportivo non sia coerente con i valori che dice di voler rappresentare:

"Sei Aldo Montano. Sei la persona che qua dentro voleva dare i valori di sportività, di umanità. Io sono incaz**to nero. A tre giorni da questa roba qua, non incontra nemmeno il mio sguardo, non si degna nemmeno di salutarmi al mattino, per una cosa che – detta sinceramente – ma di che caz** stiamo parlando? Che cosa gli ho fatto? Niente, capisci? Non gli ho fatto niente. I valori a cui inneggia? Tutte balle, tutte balle".

Alex e Soleil sono convinti che Aldo chiederà scusa in diretta

Alex Belli è convinto che Aldo Montano stia aspettando la diretta di venerdì 5 novembre per chiedere scusa in diretta: "Aspetta venerdì in puntata, te lo dico io che ci vedo più lungo di tutti quanti voi". Soleil Sorge è d'accordo con lui:

"È quello che ho detto io. Ma se lui dovesse aspettare la puntata per ammettere le sue colpe, lì capisco tutto, capisco che vuole dare un esempio che non gli appartiene. Che sia un campione non possiamo discuterlo, ma come uomo che tu stia qui a predicare tante cose e poi aspetti la puntata per chiarire, vuol dire che non è vera la tua ammissione di colpa. Anche se consideri chiuso il rapporto, mi aspetto la tua parte da uomo, da sportivo, da campione a cui inneggi".

Alex Belli, dopo avere ascoltato attentamente le parole di Soleil – che nelle ultime ore gli aveva sconsigliato di fare il primo passo per distendere il clima con Aldo Montano – ha concluso assicurando che non accetterà le eventuali scuse del gieffino in diretta.