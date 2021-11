Soleil Sorge ad Alex Belli: “Non devi scusarti con Aldo Montano, sembreresti falso e buonista” Al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha chiarito di non provare né rancore, né rabbia nei confronti di Aldo Montano. Quest’ultimo, però, dopo la rissa si tiene a debita distanza da lui. Soleil Sorge gli ha sconsigliato di fare il primo passo: “Tu sei la parte lesa, sembreresti falso, buonista e contraddittorio”.

A cura di Daniela Seclì

Dopo la rissa con Aldo Montano dei giorni scorsi, Alex Belli ha provato a riflettere sull'accaduto insieme a Soleil Sorge. L'attore ha spiegato di incontrare una certa resistenza da parte di Aldo Montano, quando prova ad avere un chiarimento con lui. Tuttavia, non se la sente di fare il primo passo nei confronti dell'amico per scusarsi. Soleil Sorge gli ha dato ragione:

"Sembrerebbe falso da parte tua, o meglio finto buonista e contraddittorio, perché tu eri la parte lesa. Lui ha esagerato. C'era solo bisogno di un chiarimento tra di voi".

Aldo Montano non vorrebbe chiarire con Alex Belli

Secondo quanto raccontato da Alex Belli a Soleil Sorge, dopo la rissa in cui Aldo Montano gli ha messo le mani addosso, non sarebbe più riuscito ad avere un dialogo con l'atleta. L'attore sostiene che Aldo si sia alzato e sia andato via, quando ha provato ad avvicinarsi a lui:

"Vado a fumare. Mi siedo, lo guardo, non mi guarda, si alza e va via. Dico ok, perfetto, va bene. Hai bisogno ancora di tempo. Venerdì si rivedrà questo scontro, molto probabilmente andremo dentro, ci metteremo uno davanti all'altro. Io sinceramente non ho rancore, né rabbia, non ce l'ho con lui".

Soleil Sorge fa una rivelazione ad Alex Belli

Soleil Sorge, infine, ha svelato che mentre raccontava a Katia Ricciarelli i motivi della lite tra Alex Belli e Aldo Montano, lo schermidore avrebbe chiarito di non avere alcuna intenzione di recuperare l'amicizia con Belli: