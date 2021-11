“Alex Belli ha un fratello con disabilità, ci scherza su”, lo staff lo difende dopo il caos al GFVip Lo staff di Alex Belli ha fatto sapere tramite il suo profilo social di essere stato inondato di messaggi di odio contro l’attore e ha tentato di prendere le sue difese, chiarendo che nelle sue parole non c’era altro che un’intenzione scherzosa e svelando un dettaglio della sua privata che il concorrente non aveva mai raccontato nella casa. “Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo”, ha spiegato chi gestisce il suo account Instagram chiedendo di alleggerire i toni. “Tutti sbagliamo, ma non tutti siamo uguali”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli è finito nel mirino delle accuse dopo la battuta sulla disabilità di Manuel Bortuzzo che i sostenitori del nuotatore non hanno affatto digerito. Messaggi di disapprovazione sono arrivati non solo dal pubblico sui social, ma anche da Franco Bortuzzo, papà di Manuel che nonostante un'iniziale simpatia per l'attore non ha nascosto un certo fastidio per il suo modo di scherzare che ha definito "una caduta di stile". Lo staff di Alex Belli, che ha in gestione in suo profilo social, ha fatto sapere di essere stato inondato di messaggi contro il concorrente e ha tentato di prendere le sue difese, chiarendo che nelle sue parole non c'era altro che un'intenzione scherzosa, svelando un dettaglio della sua privata che l'attore non aveva mai raccontato nella casa.

Lo staff di Alex Belli reagisce alle polemiche

Di tutto ciò probabilmente si parlerà nella puntata di venerdì 5 novembre del GFVip e Alex Belli avrà il modo di smarcarsi dalle accuse. Nel frattempo però, lo staff dell'attore ha voluto prendere le sue difese sui social: “Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo", ha spiegato chi gestisce il suo account Instagram. "Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi". L'attore insomma sarebbe al contrario particolarmente sensibile al tema della disabilità e in puntata è molto probabile che chiederà scusa per lo scivolone:

Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web.

Lo staff di Manuel Bortuzzo chiede provvedimenti

Difficile che nei confronti di Belli vengano presi provvedimenti, considerando che il Grande Fratello quest'anno ha chiarito sin da subito che avrebbe punito le intenzioni più che le parole. Tuttavia lo staff di Manuel Bortuzzo nelle ultime ore ha chiesto a gran voce che venga valutato seriamente quanto accaduto, non solo per rispetto a Manuel, ma per il pubblico affetto da disabilità che può essersi sentito offeso e ferito dalle parole di Belli: "Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l’accaduto, in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle e soprattutto in difesa delle tantissime persone che ci stanno scrivendo in queste ore che si sono sentire toccate e offese da questa mancanza di sensibilità".