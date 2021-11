Il papà di Manuel sulla frase di Alex Belli: “Lui è caduto e si è rialzato, tu sei caduto di stile” Continuano le reazioni all’infelice battuta che Alex Belli ha fatto a Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Questa volta a parlare è Franco Bortuzzo, papà del nuotatore, che su Instagram lancia una frecciatina all’attore: “Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile”.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano le reazioni all'infelice battuta che Alex Belli ha fatto a Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip: "Ultimo rimane Manu perchè non può cadere". E dopo il pubblico e lo staff del nuotatore, che ha chiesto che vengano presi provvedimenti, è il turno di Franco Bortuzzo. Il papà del ragazzo ha commentato con parole forti la frase di cattivo gusto nei confronti del figlio, costretto su una sedia a rotelle dopo un drammatico incidente.

La reazione di Franco Bortuzzo

Anche Franco Bortuzzo, papà di Manuel, ha detto la sua sull'infelice battuta che Alex ha fatto nei confronti del figlio. E non gliele ha di certo mandate a dire. Su Instagram, infatti, ha condiviso una sua foto con il viso perplesso, quasi arrabbiato, lanciando una frecciatina all'attore: "Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu ce l'abbia".

Il sostegno a Manuel dopo la battuta di Alex

Con le sue parole, Alex ha fatto uno scivolone in piena regola. Anche se l'intenzione era quella di fare una battuta, le parole rimangono comunque di cattivo gusto. A pensarla così sono molti fan di Manuel, che sui social si sono fatti sentire a gran voce, mostrando il loro sostegno. Anche lo staff del nuotatore, via Instagram, ha commentato la vicenda, chiedendo che vengano presi dei provvedimenti: "Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l'accaduto". Anche lo stesso Franco ha condiviso i messaggi di solidarietà che ha ricevuto per Manuel.

Le infelici parole di Alex a Manuel

Alex, in giardino con Soleil Sorge e Davide Silvestri, commenta l'ipotetica eliminazione dei concorrenti della fazione "avversaria", capeggiata da Aldo Montano, immaginando che "cadano uno a uno". A quel punto, Soleil pensa a chi dovrebbe cadere per ultimo e ecco che Alex si infila con la sua battuta: "Ultimo rimane Manu perché non può cadere". La scena si chiude così, con la gieffina che ride e Davide, imbarazzato, in silenzio.