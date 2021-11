La battuta di Alex Belli sulla disabilità di Manuel, lo staff di Bortuzzo chiede provvedimenti “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Le parole di Belli su Alex Bortuzzo fanno rabbrividire. Non c’è dubbio sul fatto che si trattasse di una battuta, ma ironizzare su un ragazzo di 22 anni che per via di una tragedia ha perso l’utilizzo delle gambe, non è divertente. Lo staff che gestisce i social dei Manuel ha condiviso una serie di messaggi tramite Instagram Stories chiedendo che vengano presi provvedimenti: “Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l’accaduto, in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli è stato preso di mira per la battuta infelice che si è lasciato scappare in una conversazione con Soleil Sorge e Davide Silvestri intercettata dai microfoni del GFVip. Le fazioni tra i concorrenti iniziano a delinearsi e l'attore in questi ultimi giorni si sta auto proclamando sempre più il leader del gruppo antagonista ad Aldo Montano. Finché si scherza si scherza, ma questa volta Belli preso dalla foga delle ultime dinamiche in corso si è lasciato andare ad una frase davvero pessima che ha ferito la sensibilità di una fetta di pubblico a casa sul tema delicato della disabilità.

L'ironia su Manuel Bortuzzo non piace al pubblico

Non c'è spazio per commenti moralisti sulla vicenda, ma inevitabilmente le parole di Belli su Alex Bortuzzo fanno rabbrividire. Non c'è dubbio sul fatto che si trattasse di una battuta, ma ironizzare su un ragazzo di 22 anni che per via di una tragedia ha perso l'utilizzo delle gambe rinunciando tra l'altro al sogno della sua vita, il nuoto, non è divertente. Sulla vicenda sono intervenuti non solo i numerosissimi sostenitori di Manuel che si sono fatti sentire a gran voce sui social, ma anche lo stesso staff che gestisce i profili del ragazzo, che ha condiviso una serie di messaggi tramite Instagram Stories chiedendo che vengano presi provvedimenti nei confronti di Alex Belli: "Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l’accaduto, in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle e soprattutto in difesa delle tantissime persone che ci stanno scrivendo in queste ore che si sono sentire toccate e offese da questa mancanza di sensibilità".

Cos'ha detto Alex Belli su Manuel Bortuzzo

Durante un momento di chiacchiere in giardino, Alex Belli scherza insieme a Soleil Sorge e Davide Silvestri. I tre fanno ironia pensando ad un'ipotetica eliminazione dei concorrenti della fazione avversaria e li immaginano "uno a uno che cadono". Soleil allude a uno di loro che dovrebbe cadere per ultimo, quando a Belli viene la battuta "Ultimo rimane Manu perché non può cadere". Soleil sghignazza, mentre Davide resta in silenzio in imbarazzo.