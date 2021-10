Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip, il flirt si fa pesante e finiscono nello stesso letto Complice una serata di Halloween piuttosto particolare e qualche bicchiere di troppo per festeggiare, Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip finiscono nello stesso letto e flirtano pesantemente. Lui la tira a sé e lei si avvinghia al corpo di lui, ridendo in modo complice. “Una ship importante per il programma, che verrà calcata lentamente, all’inizio in modo ironico” riportavano le indiscrezioni sulla coppia, che instillavano i primi dubbi sulla natura veritiera del loro rapporto.

Complice una serata di Halloween piuttosto particolare e qualche bicchiere di troppo per festeggiare, Alex Belli e Soleil Sorge finiscono nello stesso letto e flirtano pesantemente. Lui la tira a sé e lei si avvinghia al corpo di lui, ridendo in modo complice, qualcosa che va oltre la semplice amicizia. D'altronde entrambi non hanno mai negato di piacersi, se non fosse che Belli è sposato con Delia Duran, che pare abbia già un piede dentro la Casa del Grande Fratello Vip. "C'è attrazione mentale, mi fido di lui" ha dichiarato, ma puntualmente sta perdendo la calma a ogni clip ambigua che viene mandata in onda.

I confessionali di Alex Belli e Soleil Sorge

Negli ultimi confessionali, Alex Belli e Soleil Sorge hanno rivelato di piacersi e non poco. “Non ti devo nascondere che a me comunque Soleil piace. Mi piace la sua presenza, mi piace averla accanto” ha detto lui; "Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore, saremmo due anime gemelle. Eh boh, chi lo sa. Non credo credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’atro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo", dice confusamente lei. Poi un bacio travolgente dato con la complicità di un freeze e una ricerca continua l'uno dell'altro. Questo rapporto sta facendo chiacchierare molto la Casa, non solo il pubblico fuori, ma sarà tutto vero?

Tra Alex Belli e Soleil Sorge è tutto vero?

A infondere dubbi e alimentare domande sulla natura veritiera del loro trasporto ci ha pensato Agent Beast, profilo twitter specializzato in spoiler sul GF Vip. Infallibile sulle dinamiche nel gioco e sulle anticipazioni dei blocchi serali, il profilo il 19 ottobre fa aveva scritto: "La ship Alex Belli-Soleil è l'unica dinamica importante rimasta. Gli autori ci stanno andando con i piedi di piombo per evitare di fare passi più lunghi delle gambe. Verrà calcata lentamente, all’inizio in modo ironico". E in effetti, questo flirt si sta consumando al momento in modo del tutto ironico, con grasse risate e contatti strategici.