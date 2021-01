Alessio Romagnoli, giocatore in serie A come difensore del Milan, sarebbe il presunto fidanzato di Giulia Salemi, stando alle indiscrezioni filtrate dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Alcuni fan appostati fuori la casa di Cinecittà hanno messo in guardia Pierpaolo Pretelli, gridandogli che la Salemi fuori dal reality sarebbe fidanzata con un "Alessio calciatore", al che l'ex Velino si sarebbe illuminato: "Ah ho capito di chi parlano, Alessio R.?", innescando la reazione immediata di Giulia.

La gelosia di Pierpaolo e i dubbi su Giulia

La ragazza ha tuonato: "Amore ma davvero? Non diciamo sciocchezze, lui si vede con una mia amica fuori…", visibilmente infastidita dal gossip pervenuto dall'esterno per rompere l'idillio con Pretelli, "poi secondo te, ho fatto altri reality, entro in questo GF fidanzata sapendo che può uscire la cosa?". I confronti al momento stanno a zero, probabilmente si esauriranno in diretta nella puntata di lunedì 11 gennaio. Sta di fatto che la gelosia di Pierpaolo è stata innescata e i suoi sospetti sulla sincerità di Giulia stanno minando il trasporto che fino a ieri sembrava li stesse portando verso qualcosa di più di un semplice flirt fomentato dalla noia.

Stesso scenario con Soleil all'Isola dei Famosi

Caso curioso è che questo stesso scenario che si verificò ai tempi dell'Isola dei Famosi con Soleil Sorge, quando, proprio nel momento in cui iniziò a farsi sentire la vicinanza a Jeremias Rodriguez in Honduras, con il quale poi si fidanzò e proseguì la storia in Italia, fu data per (ex) fidanzata del calciatore romano da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi lanciò la sua stoccata sulle pagine del settimanale, scrivendo: "Il cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?”.