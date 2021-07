in foto: Alessia Marcuzzi con la mamma e la zia

Aveva deciso di volersi prendere un momento per sé: promessa mantenuta per Alessia Marcuzzi, che ha cominciato la sua nuova vita lontana dalla televisione dopo aver deciso di lasciare Mediaset. Una scelta che le ha comportato "grandissima sofferenza", ma che ha sentito come necessaria. Un nuovo inizio spesso parte da un ritorno al passato, alla riscoperta della proprie radici. La prima vacanza dopo l'annuncio del divorzio dal Biscione, non a caso, è nel paese di origine della mamma: "Che belli i miei luoghi da bambina".

Il viaggio a Roseto Valfortore

Alessia Marcuzzi ha infatti deciso di recarsi a Roseto Valfortore, paesino che ha meno di mille abitanti ed è in provincia di Foggia. Si tratta del luogo di proveniente della mamma Antonietta Donatelli e fa parte del club "I borghi più belli d'Italia". Con lei il marito Paolo Calabresi Marconi, la figlia Mia Facchinetti, il cagnetto Brownie, i genitori, gli zii Maria Grazia ed Enzo, i cugini. La casa di famiglia si affaccia sul corso principale e per la Marcuzzi si tratta di un ritorno dopo una lunga assenza, a quanto si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno:

Sono trascorsi 35 anni dall’ultima volta che sono venuta a Roseto. È stata un’emozione ritornare nei luoghi della mia infanzia. Ho trovato un paese accogliente, pulito, curato nei minimi particolari e ricco di strutture ricettive. Sono davvero contenta e sorpresa: un motivo in più per farvi ritorno.

Come il paese ha accolto Alessia Marcuzzi

"Roseto Valfortore è uno dei borghi più belli d’Italia", ha scritto la Marcuzzi su Instagram, "è il paese della mia fantastica nonna Mela, è il paese dove è nata mia mamma….e quindi il mio sangue è per metà pugliese!!! Sono stata un paio di giorni e ho ritrovato colori e sapori di quando ero piccolina. Grazie per l’accoglienza bellissima". Nelle immagini che ha pubblicato la vediamo ballare con la gente del paese, girare per i vicoli e cenare in una trattoria del posto. Nel gruppo, anche l'amico Fabrizio Biggio. Alessia si è persino divertita a "dirigere" la banda del paese, che sulla sua pagina IG le ha dato il bentornato a casa.

Mia non c’era mai stata ed è stato molto emozionante vederla giocare in libertà in questo posto magico. Grazie alla mia famiglia stupenda.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset

Dopo 25 anni in Mediaset, Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare perché "Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". "Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono", ha spiegato. Piersilvio Berlusconi ha ribadito che è stata una scelta della conduttrice, dopo il rifiuto di condurre il programma Scene da un matrimonio. Sicuramente si prenderà una pausa dalla tv, dedicandosi al suo blog di moda, alle sue pagine social e alla famiglia, alla ricerca di genuinità e pace. Difficile, però, pensare a un addio definitivo: chissà che in un futuro non troppo lontano Alessia non si riaffacci sul piccolo schermo (magari in Rai o in altri canali) o addirittura nelle piattaforme streaming, come stanno facendo molti colleghi.