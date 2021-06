Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l'annuncio di Alessia Marcuzzi, che ha comunicato l'addio improvviso a Mediaset. La conduttrice, dopo 25 anni di carriera nell'azienda, ha scelto un semplice post social per far sapere a tutti l'intenzione di prendersi una pausa, lasciando trasparire un'insoddisfazione nei confronti dell'ultimo periodo in tv e dei progetti a lei proposti. Una decisione talmente sorprendente che ha suscitato commenti da parte di moltissimi colleghi.

Le reazioni dei colleghi all'addio di Alessia Marcuzzi da Mediaset

L'elemento interessante è che, benché molti dichiarino che sentiranno la sua mancanza dai programmi del Biscione, la maggior parte dei vip sostiene totalmente la sua decisione. "Vai dove ti porta il cuore. Ti capisco e ti abbraccio", le scrive Antonella Clerici, che non a caso ha vissuto un momento difficile con la Rai, da cui era stata momentaneamente messa da parte prima di tornare in grande stile. "Quanto ti capisco… non sai quanto", le scrive pure Fiordaliso, su Twitter. Simona Ventura le augura un "in bocca al lupo" e sono tantissimi quelli che hanno pubblicato emoticon con cuori e applausi, dicendosi dunque d'accordo con la sua scelta. Più scherzoso l'amico Nicola Savino, mentre Filippo Bisciglia, lanciato da lei al Grandfer Fratello, le scrive: "Sei una persona meravigliosa, sei stata la prima a pronunciare il mio nome in tv. Auguri per tutto, ti meriti tutto ciò che pensi possa renderti felice".

L'annuncio di Alessia Marcuzzi

Queste le parole con cui la Marcuzzi ha svelato la sua rottura da Mediset: "Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all'editore e all'azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono". Non è ancora chiaro, dunque, se Alessia resterà lontana per un po' dalla televisione e si occuperò della famiglia e del suo blog o se cercherà di migrare verso nuovi lidi, magari inseguendo nuove opportunità in Rai o su altri canali.