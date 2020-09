A Uomini e Donne è nata una nuova coppia. Sono bastate tre settimane di frequentazione a Stefania Montù e Alessandro Bizziato, protagonisti del Trono Over, per scegliere di uscire insieme dal programma: l'annuncio è arrivato nella puntata in onda martedì 29 settembre. I fan della trasmissione di Maria De Filippi già li definiscono una delle coppie più vere viste recentemente in studio. Il loro sembra essere stato un vero e proprio colpo di fulmine.

L'annuncio di Stefania e Alessandro

Sin dal primo incontro, Alessandro e Stefania sono apparsi molto affiatati e interessati l'uno all'altra. La loro frequentazione sembrava essere stata messa a dura prova da un momento particolarmente difficile nei giorni scorsi, poi superato. Lei, infatti, non aveva apprezzato che l'uomo avesse raccontato in studio di un loro incontro intimo, ma i due si sono successivamente chiariti. "È una donna che sa perdonare", ha dichiarato Alessandro nella puntata in onda il 29 settembre, "Passiamo serate e domeniche bellissime. Lo auguro a tutti. Penso che una delle cose più belle di queste realtà è viversi. E quindi per viverci la cosa migliore è trascorrere più tempo insieme". I due si chiamano già "amore" e Stefania ha spiegato che l'unico modo per poter capire se avranno un futuro insieme è frequentarsi lontano dalle telecamere.

Fino a questo momento siamo riusciti a vederci solo di domenica. Fuori stiamo iniziando a parlare di noi, della nostra vita. Lui ha iniziato a entrare nella mia sfera emotiva. Uscendo abbiamo modo di conoscerci meglio, abbiamo bisogno di vivere più tempo insieme, in questo momento non riusciamo. E non riusciamo a capire se siamo compatibili.

La lettera d'amore di Alessandro, la coppia è a Venezia

Alessandro le ha quindi proposto un viaggio di quattro giorni a Venezia e le ha consegnato una lettera d'amore: "Esistono solo due giorni dell'anno in cui non si può fare niente: ieri e domani. Pertanto oggi è il giorno migliore per amare, crescere, agire e soprattutto vivere". Maria De Filippi ha quindi annunciato l'uscita ufficiale dal programma. La puntata è stata registrata alcuni giorni prima e, dai profili social, risulta in effetti che i due innamorati stanno trascorrendo una vacanza tra le romantiche calli veneziane.

Chi sono Stefania Montù e Alessandro Bizziato

Stefania Montù proviene da Mantova, ha 49 anni, non è mai stata sposata e non ha figli. Di professione è imprenditrice e ha aperto otto negozi di abbigliamento. La sua storia d’amore più importante è durata quattro anni ed è finita nel 2017. Alessandro Bizziato è invece di Dueville, in provincia di Vicenza, ed è un agente immobiliare.