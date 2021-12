Alessandra Mastronardi conquista il pubblico con la sua Carla Fracci che vince agli ascolti tv La prima domenica di dicembre segna un ottimo riscontro agli ascolti tv per il biopic sulla vita di Carla Fracci, interpreta da Alessandra Mastronardi che ha conquistato il pubblico italiano.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di domenica 5 dicembre è stata all'insegna della musica e, stavolta, anche della danza. Il biopic sulla vita di Carla Fracci, per l'appunto "Carla", andato in onda su Rai1 e interpretato dalla bravissima Alessandra Mastronardi è stato il programma più visto della serata. La storia della regina della danza italiana, raccontata con delicatezza e maestria, diventata un omaggio in seguito alla sua scomparsa avvenuta lo scorso maggio, ha avuto la meglio sulla nuova puntata dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ovvero "All together now" che, in ogni caso, ha superato di poco di due milioni di telespettatori, ormai fedelissimi della trasmissione e dei concorrenti che, come sempre, devono provare a convincere giudici e muro.

Ascolti tv domenica 5 dicembre 2021

Nella serata di ieri, domenica 5 dicembre 2021, su Rai1 Carla ha catturato l'attenzione di 3.598.000 spettatori guadagnando il 17.7% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata è stata la scelta di 2.171.000 spettatori arrivando al 12.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles è stato visto da 931.000 spettatori con il 3.9% e NCIS New Orleans di 879.000 con il 4% di share. Su Italia 1 Oblivion ha intrattenuto 857.000 spettatori registrando il 4.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.40 alle 22.10, ha segnato 2.646.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.14 alle 23.44, ha interessato 1.650.000 spettatori con il 9% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 697.000 spettatori corrispondenti al 3.9% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.7% con i suoi 447.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia è stata la scelta di 546.000 spettatori con il 3.3% mentre sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo hanno ottenuto il 2.7% con 502.000 spettatori.