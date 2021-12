“Blanca” è un successo e ancora una volta conquista gli ascolti tv La fiction di Rai1 è decisamente imbattile e con oltre 5 milioni di telespettatori, conquista gli ascolti tv del lunedì sera, nonostante un’impennata del Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 13 dicembre ha visto trionfare ancora una volta nella sfida degli ascolti tv la fiction di Rai1. Con Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, la tv pubblica dimostra di aver imparato i gusti del pubblico, creando dei prodotti che riescono a tenere ben alta l'attenzione del pubblico. Sfiorando i 5 milioni e mezzo di telespettatori, la fiction si attesta tra le più seguite della stagione. Intanto, però, anche il Grande Fratello Vip è decisamente in rimonta, con quasi 3,7 milioni di persone che hanno selezionato Canale 5 per scoprire le sorti dei concorrenti del reality presentato da Alfonso Signorini. Il programma che, invece, ha subito un drastico calo è "Il Collegio", il docu-reality punta di diamante della seconda rete della tv di Stato, non è riuscito a raggiungere i risultati delle edizioni precedenti.

Ascolti tv lunedì 13 dicembre 2021

Nella serata di ieri, lunedì 13 dicembre 2021, su Rai1 la quarta puntata della fiction Blanca ha interessato 5.431.000 spettatori segnando il 24.9% di share. Su Canale 5 la 27esima puntata del Grande Fratello Vip 6 3.694.000 spettatori arrivando al 23.5% di share. Su Rai2 Il Collegio nettamente in calo ha interessato 674.000 spettatori arrivando al 3.2% di share. Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha intrattenuto 974.000 spettatori arrivando al 4.3% di share. Su Rai3 Report è stata la scelta di 1.818.000 spettatori conquistando uno share dell’8%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha segnato 754.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha raggiunto i 323.000 spettatori arrivando uno share dell’1.5%. Su Tv8 I Predatori dell’Arca Perduta segna 316.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio inedito, e 196.000 spettatori con l’1.4%, nel secondo episodio in replica.