I 5 momenti imperdibili della 27esima puntata del GF Vip: Alex Belli squalificato, Cipriani lascia Ecco i momenti migliori della 27esima puntata del GF Vip, imperniata sulla fine della permanenza di Alex Belli all’interno della Casa dopo tre mesi da protagonista.

A cura di Andrea Parrella

È andata in onda lunedì 13 dicembre la 27esima puntata del GF Vip. Una serata in cui è successo di tutto, imperniata sull'epilogo della permanenza di Alex Belli all'interno della Casa dopo tre mesi da protagonista. Non solo, quella del 13 dicembre è stata anche una puntata in cui i concorrenti hanno dovuto decidere se rimanere o meno dopo la notizia del prolungamento del reality fino al prossimo 14 marzo.

Delia Duran annuncia che entrerà in casa per lasciare Alex Belli

L'inizio della puntata è segnato dall'ingresso in studio di Delia Duran, che preannuncia quello che accadrà dopo il suo ingresso in casa. Intende comunicare ad Alex Belli che la loro storia è finita, dopo l'avvicinamento a Soleil delle ultime settimane tramutatosi in rapporti fisici espliciti.

Alex Belli squalificato dal GF Vip

Alex Belli riceve la visita di Delia Duran in Casa. Quest'ultima prova a dirgli di non volere più andare avanti con la loro storia, ma Belli commette l'errore di oltrepassare la line che li separa e violare le norme Covid. Motivo per il quale, indipendentemente dalla sua decisione, l'inquilino dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip per squalifica.

Katia Ricciarelli confessa che intende sposarsi

Nel corso della serata Katia Riciarelli ha raccontato di essersi innamorata fuori dalla Casa. E lo fa annunciando di volersi sposare non appena sarà fuori: "È un bell'uomo, sarà verso l'1.80 di altezza, non l'ho mai misurato. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Una volta mi ha detto che gli poiaceva tantissimo perdersi nei miei occhi, tenendomi la mano. Che voleva passare molto tempo con me. E io non ho detto niente, ho detto a me stessa ‘Katia, hai visto mai?'. Non si tratta di passiona, ma di qualcosa di più alto. Anche stando qui dentro mi sono resa conto che ci sono ancora delle cose che possono mancare. Mi fa paura, adesso, dire che resterò da sola. Io so che questa persona c'è e questo mi fa stare davvero serena. Credo sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero di non sbagliare ancora. C'è sempre una cosa che spunta all'orizzonte, abbiamo sempre un'altra possibilità nella vita. Sempre".

Francesca Cipriani lascia il GF Vip

La sola concorrente del GF Vip che ha deciso di lasciare la Casa prima delle festività natalizie è Francesca Cipriani. Lo fa costretta da problemi di salute che la obbligano a una serie di visite una volta uscita dalla casa: "Ho dei problemi di salute, problemi fisici che mi impongono di farmi visitare da alcuni specialisti. Sono entrata già titubante ma ho resistito, ma ora devo andarmi a far controllare. I medici del programma mi hanno consigliato di uscire".

Maria Monsè eliminata

Dopo poco più di due settimane in Casa, Maria Monsè viene eliminata di nuovo alla seconda partecipazione al GF Vip. Anche stavolta la partecipazione non è fortunata e l'inquilina esce dopo aver contestato a buona parte dei compagni di viaggio di averla fatta sentire esclusa.