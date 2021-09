Aldo Montano: “Mia moglie mi ha spedito al GF. Parlerò molto con Bortuzzo di paralimpiadi e sport” Aldo Montano è tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’atleta, al suo secondo reality, ha rivelato che è stata la moglie a convincerlo: “Io ero titubante” e pensando a quanto potrà resistere all’interno della casa di Cinecittà ha dichiarato: “Sono molto competitivo”. Infine ha rivelato che passerà molto del suo tempo a parlare di sport con un altro giovane gieffino: Manuel Bortuzzo.

A cura di Ilaria Costabile

L'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e trai concorrenti che varcheranno l'iconica porta rossa c'è anche Aldo Montano. L'atleta, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera come sarà la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, senza nascondere qualche preoccupazione, ma dichiarando di essere piuttosto determinato: "Tirerò fino in fondo? Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere" ha detto lo spadaccino.

Aldo Montano convinto dalla moglie

L'esperienza del Grande Fratello non è certamente da prendere sottogamba, si tratta di un reality, ma è senza dubbio un programma nel quale è necessario mettersi in gioco per far emergere della parti di sé e, infatti, Aldo Montano non era affatto convinto di partecipare: "Volete la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero titubante". Motivo di particolare preoccupazione è anche la durata del programma, già lo scorso anno protrattosi come mai era accaduto, ma l'atleta sa già come affrontare un eventuale crollo: "La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen".

La seconda volta in un reality

Non è però la prima volta in un reality per Montano, dal momento che ben quindici anni fa, partecipò ad un altro format che ebbe un grande successo, ovvero "La Fattoria": "Ritroverò anche Katia Ricciarelli, una dei 22 concorrenti: siamo rimasti in buoni rapporti". Eppure, la differenza con il Grande Fratello è lampante, non a caso si dice che quella di Cinecittà sia la "casa più spiata d'Italia" e questa continua sovraesposizione un po' fa paura, come rivela alla nota testata:

Non esiste un orologio di riferimento, tutto sarà particolare dentro quei 1000 metri quadrati. Sì, sarà una maratona, ci sono cose che mi lasciano perplesso— ad esempio, abbiamo a disposizione solo una toilette — e spero che la noia alla lunga non abbia il sopravvento

Per quanto riguarda, poi, la possibilità che in casa a contatto con altre persone si possa cadere in tentazione, come è capitato a tanti ex concorrenti, Montano risponde candidamente: "Sarei un fesso se facessi uno sgarbo alla mia famiglia. Mia moglie vive in un mondo tutto suo. Ma o è scellerata o deve aver detto tra sé e sé: perché dovrei temere questo vecchio?".

Con Manuel Bortuzzo a parlare di sport

C'è da dire, però, che all'interno della casa troverà pane per i suoi denti. Infatti, tra i concorrenti della sesta edizione c'è anche Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore si è cimentato in questa nuova avventura e a questo proposito Montano ha dichiarato: "Discuterò con lui di sport e del mondo paralimpico, mi piacerebbe che il focus dentro la casa fosse più su certi temi che su sederi e tette".