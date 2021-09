Katia Ricciarelli svela il motivo per cui ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo alcune ritrosie all’idea di partecipare ad un reality, l’artista ha poi rivelato il motivo per cui ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini: “Non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età” ha dichiarato in un’intervista.

A cura di Ilaria Costabile

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L'artista è pronta ad affrontare questa nuova avventura televisiva e in un'intervista rilasciata al settimanale Intimità, ha rivelato i motivi che l'hanno convinta a prendere parte alla trasmissione, sebbene in passato fosse stata restia a partecipare ad altri reality show.

I motivi per cui ha accettato di partecipare

Eppure nella vita, soprattutto dopo una lunga carriera tra i più noti palcoscenici del mondo, i set cinematografici e i teatri di posa della tv, non è così strano che un'artista possa decidere di concedersi una nuova opportunità. Ed è proprio in questi termini che la cantante parla della sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini che l'ha corteggiata parecchio prima di ricevere una sua risposta affermativa e includerla nel cast della sesta edizione. Katia Ricciarelli, quindi, dichiara:

In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality. Ho detto sì al Gf riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica.

Tutti coloro che hanno messo piede nella casa più spiata d'Italia hanno poi affrontato il percorso come un ulteriore modo di conoscere sé stessi, di leggersi e percepirsi, ma l'attrice non pensa possa essere il suo caso: "Ormai la ricerca è finita, mi sono trovata da tempo. Ho 75 anni compiuti, non potrebbe essere diversamente. Sono giunta alla conclusione che la felicità non esiste neanche”.

Katia Ricciarelli pronta per il GF

Katia Ricciarelli è pronta, come ha dichiarato anche nel video di presentazione pubblicato sui canali social ufficiali del reality. In pochi minuti ha già dimostrato di essere una donna dal carattere affatto semplice e, infatti, non ha avuto problemi a dichiarare che, qualora dovesse sentisi attaccata, non esiterà a rispondere: "Con chi mi tocca divento una vipera".