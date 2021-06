Dopo la notizia di Raoul Bova "al posto di" Terence Hill per il ruolo di Don Matteo – una eventualità che Fanpage.it ha già chiarito è erronea da considerare tale, perché si tratterà di una "stagione omaggio" all'attore che lascerebbe le scene – Nino Frassica prosegue con i suoi scherzi su Facebook. Il comico, storico partner di Terence Hill nel ruolo del maresciallo Nino Cecchini, aveva già fatto sapere con una frecciata che "Don Matteo è Terence Hill, Terence Hill è Don Matteo". Adesso alza il tiro e scherza: "I tre carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo". E al loro posto…Aldo, Giovanni e Giacomo!

Il post di Nino Frassica

Il post di Nino Frassica ha creato scompiglio tra gli appassionati di Don Matteo. Sarà vero che Aldo, Giovanni e Giacomo prenderanno il posto dei tre carabinieri interpretati da Francesco Castiglione, Domenico Pinelli e Pietro Pulcini?

Novità Don Matteo 13: i 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry ALDO GIOVANNI E GIACOMO (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno.

Nuove guest star potrebbero essere annunciate

Ovviamente, il tono dell'attore è ironico ma altri nomi famosi come guest star per l'ultima stagione di Don Matteo potrebbero essere presto annunciati. Come appreso da Fanpage.it, la stagione numero 13 di Don Matteo rappresenta un saluto di tutta la produzione e della Rai al grande attore Terence Hill. Per questo motivo, la sceneggiatura dovrebbe includere una serie di personaggi famosi – tra questi, appunto, anche Raoul Bova – affidando loro il ruolo di protagonisti di puntata da affiancare al personaggio di Don Matteo. Nell'attesa, Nino Frassica continua a lanciare le sue "bombe" da Novella Bella. Il risultato è assicurato: si ride sempre con lui.