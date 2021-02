Alda D'Eusanio, dopo la diretta della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2020/2021, stava parlando con la prima finalista Dayane Mello, interrogandola su personaggi che riteneva avessero vite migliori della sua. "Chi sta meglio di te? Maria De Filippi?" le ha chiesto e, incontrando il consenso della brasiliana, convinta che la queen del piccolo schermo fosse seriamente un punto di riferimento al quale ambire, ha incalzato: "Stiamo parlando di una donna che è sempre in tv, che non sa davvero cosa vuol dire avere un figlio…" ed è qui che la regia ha staccato audio e telecamera. Il video di quel momento in un attimo è diventato virale su Twitter e ha raggiunto i fan del reality, smarriti dal brusco stacco che ha impedito di capire le intenzioni del discorso della D'Eusanio e la sua reale opinione sulla De Filippi.

La frecciatina della D’Eusanio a Maria De Filippi nel 2018

Alda D'Eusanio è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me del 7 dicembre 2018. Sottoposta al consueto gioco ‘Ha detto di…’, all'opinionista fu chiesto di ricordare alcuni personaggi dello spettacolo che aveva intervistato in passato e tra gli scatti le fu proposto il volto di Maria De Filippi. Dopo un fiume di elogi riservati dalla Balivo, Alda D'Eusanio definì la nota conduttrice Mediaset ‘una macchina da combattimento‘, argomentando così l'opinione che negli anni si era fatta sulla sua persona:

Io e Maria De Filippi non ci siamo mai incontrate, ma facendo televisione la guardo, guardo le cose che fa e lei è davvero un’imperatrice della televisione. Ha una mente grossa così, di sopra e di sotto le ha quadrate. Lei sta davanti a tutti e riesce a fare di tutto.

Solo a una domanda in particolare scaturì una risposta alquanto scivolosa: la Balivo infatti le chiese se era solita commuoversi con le storie raccontate dalla De Filippi e la D'Eusanio non esitò nel rispondere: “No, mai. Io mi commuovo solo con le storie vere”. Stilettata finale e via, stavolta senza stacco della regia.