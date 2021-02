Alba Parietti ha voluto fare chiarezza su quanto è successo fuori la casa del Grande Fratello Vip nel corso dell'ultima puntata del reality, quando è riuscita a scambiare qualche parola con Andrea Zelletta, dopo aver avuto un acceso battibecco con Maria Teresa Ruta. Per paura, però, che questo aneddoto del tutto casuale potesse avere delle ripercussioni sul modello, ha raccontato la sua versione dei fatti.

Cosa è successo fuori la casa del GF

Il tutto è partito da questa affermazione che Andrea Zelletta ha fatto dentro la casa, poco dopo aver scoperto che Pierpaolo Pretelli sarebbe stato il primo finalista uomo del reality: "Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però… Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!". La conduttrice e opinionista ha perciò ritenuto opportuno chiarire che non è stato detto nulla di compromettente a fini del gioco e che non fosse stato Zelletta ad avvicinarla:

Voglio chiarire per chi ha addirittura è arrivato a chiedere la “squalifica” di Andrea, che io stavo andando via dalla passerella, mentre lo stavano microfonando fuori @iamandreazelletta . Lui non mi ha visto perché ero dietro, quindi è tutta colpa mia, sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato “Andrea, sei tu? sono Alba, Francesco mi parla sempre di te ti vuole un gran bene non vede l’ora di vederti , ciao” , conosco il regolamento, non gli ho detto nulla che riguardasse l’esterno, né notizie, neppure gli ho parlato di Natalia, anche se mi dispiaciuto non farlo perché so quanto lei ci tenesse. Ma per correttezza mi sono limitata un saluto affettuoso.

Alba Parietti difende Andrea Zelletta

Il gesto della Parietti, quindi, è stato più un modo per incoraggiare il gieffino, rincuorarlo per non essere andato in finale, ma alcuni non l'hanno interpretato nella giusta maniera, ragion per cui la madre di Francesco Oppini ha ritenuto opportuno prendere le difese del 28enne e ha continuato il suo post scrivendo: