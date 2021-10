Al GFVip arriva un drone con misterioso messaggio: “I nostri cuori sono lontani da troppo tempo” Nel giardino del GFVip atterra un misterioso drone con un messaggio in codice. Sono parole d’amore, a quanto pare, ma non è chiaro chi sia il mittente né il destinatario. Rientrati in casa i vip si interrogano cercando di trovare diversi significati al messaggio. Soleil Sorge è convinta che non possa essere per lei: “C’è una persona di cui è innamoratissima”, ammette, “ma sono sicura che non si esporrebbe mai pubblicamente”. Secondo l’infuencer si tratterebbe di Delia Duran la moglie di Alex Belli che non ha ancora avuto modo di incontrarlo di persona.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GFVip i concorrenti ricevono un misterioso messaggio che atterra nel giardino tramite un drone e chiuso in una busta rossa. "I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi", c'è scritto sul biglietto non firmato che non è chiaro a chi sia destinato. "È un messaggio in codice che potrebbe essere per ognuno di noi", nota Alex Belli. Rientrati in casa i vip iniziano ad interrogarsi su possibili destinatari e mittenti, dando al messaggio significati diversi. Secondo Soleil a mandarlo è Delia Duran, la moglie di Alex Belli, visto che finora i due non si sono ancora incontrati.

Soleil Sorge: "Sono innamoratissima"

Nonostante discutendone i vip non vengono a capo sul mistero del messaggio, l'influencer è certa che non possa trattarsi di una sorpresa per lei ed esclude che a mandare il biglietto possa essere stato il misterioso uomo di cui è innamorata: "C'è una persona di cui è innamoratissima", ammette, "ma sono sicura che non si esporrebbe mai pubblicamente". Chiacchierando con Alex più tardi, Sole racconta maggiori dettagli del suo rapporto, appena sbocciato fuori dalla casa: "Lui sa già tutto di me, quando ho iniziato a capire che era una persona che poteva interessarmi per la mia vita ho deciso di mostragli tutta me stessa, in tutti i pregi e e difetti ed è la cosa più bella del mondo". Poi si dilunga in un aneddoto: "Lui si era lasciato da poco con la sua ex, che ha dato di matto quando ha scoperto che eravamo insieme. Mi avevano messo in guardia sul fatto che l’avesse rivista, ma io lo sapevo e avevo compreso perfettamente, lui mi aveva già detto tutto. Le persone tentano di rovinare le cose, ma questa volta non ci sono riusciti. Siamo stati sinceri sin dall’inizio".

Cosa pensa Delia Duran di Alex e Soleil

Non è escluso dunque che il mittente del messaggio possa essere Delia Duran, moglie di Alex Belli, che negli ultimi giorni ha commentato su Instagram l’attrazione scoppiata tra il marito e Soleil. La modella Venezuelana, nonostante le iniziali gelosie, ha dimostrato di essere piuttosto tranquilla della complicità tra Alex e l’influencer. “Alex è attratto mentalmente da Soleil perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti, Non è assolutamente nulla di preoccupante”, ha fatto sporre in un’intervista rilasciata a Novella2000. “La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. La prima cosa che faremo una volta che Alex uscirà dalla Casa è un figlio! Ce lo siamo promessi e così sarà".