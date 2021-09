GFVip, Soleil Sorge confessa di avere un fidanzato fuori: “Potrebbe essere l’uomo della mia vita” È ormai risaputo, ma non ancora svelato, che Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nascondo un fatidico segreto, che potrebbe sciogliere una volta per tutte i nodi della loro intricata vicenda alla quale, con la confessione di Soleil si è aggiunto un nuovo tassello. L’influencer ha ammesso di avere una cotta per una persona fuori dalla casa: “È speciale, per la prima volta mi sento amata davvero”.

A cura di Giulia Turco

Soleil Sorge non smette di stupire e tra una diretta e l'altra del Grande Fratello Vip fa una confessione inedita in tema di cuore. L'influencer è al centro di una dinamica (ex) amorosa insieme a Gianmaria Antinolfi che tiene banco dall'inizio del programma. È ormai risaputo, ma non ancora svelato, che i due concorrenti nascondo un fatidico segreto, che potrebbe sciogliere una volta per tutte i nodi della loro intricata vicenda alla quale, con la confessione di Soleil si è aggiunto un nuovo tassello.

Le rivelazioni di Soleil: "Ho preso una cotta"

Durante un momento di chiacchiere con Francesca Cipriani, Soleil Sorge si lascia andare a confessioni di carattere privato, davanti allo stupore della showgirl. "Ho preso una cotta per una persona, non pensavo potesse succedere così", racconta. "Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei avere aspettative, ma qui dentro penso e il sentimento cresce, come la mancanza". Le sue parole rivelano dunque una relazione con un uomo misterioso del quale non ha ancora rivelato l'identità: "Ho una persona fuori, il mio cuore ce l'ha sicuro e spero anche dall'altra parte", chiarisce. "Ho sempre evitato di innamorarmi subito, ma questa persona è speciale, per la prima volta mi sento tutelata e amata davvero".

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge

L'identità della misteriosa fiamma di Soleil potrebbe essere l'anello mancante del segreto celato tra lei e Gianmaria. Al momento l'influencer non ha ancora fatto parola sull'uomo che l'avrebbe fatta innamorare fuori dalla casa. Pochi giorni prima Gabriele Parpiglia a Casa Chi aveva fatto il nome di Boris Lukov, un facoltoso imprenditore russo. Stando alla sua versione, Soleil lo frequentava nello stesso periodo in cui usciva con Antinolfi, senza riuscire a prendere una decisione. L'influencer però avrebbe preferito mantenere il riserbo totale sulla sua storia con Lukov, chiedendo a Gianmaria di tacere sulla sua situazione sentimentale.