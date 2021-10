Al GF Vip gli inquilini in sedia a rotelle nei panni di Manuel Bortuzzo: “Come fai a non cadere?” Durante una chiacchierata in giardino gli inquilini del GF Vip provano a mettersi nei panni di Manuel Bortuzzo utilizzando la sua sedia a rotelle e comprendendone le difficoltà. Bortuzzo, parlando dei benefici a livello fisico, aggiunge: “Tre giorni di questo a tutti farebbero cambiare la vita a chiunque”.

A cura di Andrea Parrella

Gli inquilini della Casa hanno provato a mettersi nei panni di Manuel Bortuzzo, cimentandosi alla guida della sua sedia a rotelle. In queste prime settimane di Grande Fratello Vip, la presenza di Bortuzzo desta inevitabilmente curiosità da parte degli altri inquilini della Casa, adattata con pedane varie per evitare l'ostacolo di qualsiasi barriera architettonica.

Gli inquilini della Casa provano la sedia a rotelle di Manuel Bortuzzo

E se Bortuzzo nelle scorse settimane ha raccontato spesso della sua vita quotidiana dopo la sparatoria di cui è rimasto vittima e di come si sia tradotta nel suo quotidiano (ad esempio ha parlato dell'attuale impossibilità ad avere figli). Anche in questo caso, durante una chiacchierata in giardino, Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano e Davide Silvestri hanno voluto provare la sedia a rotelle di Bortuzzo, riscontrando una certa difficoltà nel muoversi. "Come fai ad avere il balance senza cadere indietro?", chiede Alex Belli. "Tre giorni di questo a tutti farebbero cambiare la vita a chiunque". Si

Manuel esce con le sue gambe dal confessionale

Pochi giorni fa Manuel Bortuzzo si è anche rialzato, abbandonando la sedie a rotelle e provando i tutoti per una camminata simulata. Il concorrente è entrato in confessionale in carrozzella e ne è uscito con le sue gambe. Grazie ad un tutore che gli permette di fare peso sulle braccia, Manuel ha mosso i primi passi in giro per il loft, assistito dagli amici Alex Belli e Aldo Montano, che avevano gli occhi puntati su di lui. Poi i compagni hanno scherzato per ammorbidire la tensione del nuotatore: "Che bello! Ma è uno nuovo?", chiede ironicamente Katia Ricciarelli. "Hai visto come è alto?", commenta Alex Belli. Manuel ha persino lasciato il tutore e durante la colazione si è avvicinato al ripiano della cucina, per sostenersi e non rischiare di cadere.