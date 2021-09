GFVip, Manuel Bortuzzo non può concepire figli: “Là sotto funziona tutto, ma…” Manuel Bortuzzo si lascia andare ad alcune confidenze sulla sua vita privata e ai suoi amici più stretti racconta di non poter avere rapporti sessuali completi. “Ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei dicli di pasticche, però per ora niente. Quando esco da qui vado alla banca del seme e li prelevo, un giorno farò l’inseminazione artificiale”.

A cura di Giulia Turco

Manuel Bortuzzo ha ammesso nella casa del GFVip un dettaglio della sua vita privata finora inedito al pubblico e ai suoi compagni. Il giovane nuotatore, paralizzato in una sedia a rotelle dopo la sparatoria di cui è rimasto vittima nel 2019, ha spiegato che tra le conseguenze c'è anche l'impossibilità, al momento, di concepire figli. Lo ha raccontato con delicatezza e un pizzico di ironia, ad alcuni dei suoi amici più stretti della casa, spiegando che tra i suoi progetti per il futuro c'è comunque quello di creare una famiglia.

Manuel vuole ricorrere all'inseminazione artificiale

"I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa", racconta Manuel ai compagni. "Là sotto funziona tutto ma non c'è…", lascia intendere riferendosi al fatto di non riuscire a concludere un rapporto. "Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri", aggiunge. Come suo solito, il nuotatore ha aggiunto al suo racconto un pizzico di ironia: "Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte". Prima di tornare serio:

Ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei dicli di pasticche. Però per ora niente. Essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale.

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù rallenta

I due ragazzi sono stati davvero molto vicini negli ultimi giorni in casa. Manuel però, nonostante l'affetto per Lulù, ha manifestato la sua volontà di non rinunciare al rapporto con gli altri con correnti nella casa, ai quali vorrebbe dedicare tempo e attenzioni. In primo luogo, al suo amico Aldo Montano con il quale vorrebbe tornare a dormire non appena il campione tornerà in gioco, per passare una delle loro serate da uomini. Lulù non l'ha presa bene e ha reagito manifestando tutta la sua gelosia. Inoltre, poco prima la sorella Selassié è apparsa parecchio infastidita dal gesto di Manuel che ha fatto un massaggio alla schiena a Sophie.