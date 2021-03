in foto: Akash Kumar

È Akash Kumar il concorrente dell'Isola dei Famosi destinato all'eliminazione secondo i lettori di Fanpage.it. Il sondaggio, lanciato nei minuti in cui sono emersi i nominati della puntata di giovedì 18 marzo, ha decretato che per il 79% dei votanti il modello non merita di rimanere nel reality, a favore della permanenza di Angela Melillo, in ballottaggio con lui per l'eliminazione. Un voto dai risultati plebiscitari, frutto probabilmente di alcune uscite che non hanno reso Akash molto simpatico al pubblico.

La lite con Tommaso Zorzi

Kumar aveva infatti dibattuto con Tommaso Zorzi durante la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, quando il vincitore dell'ultimo GFVip l'opinionista ha provato a incalzare il modello sulla questione della sua identità misteriosa: "Pare che tu abbia più nomi". Il naufrago si è immediatamente irrigidito e seccato ha risposto: "L’ho già chiarito in un altro reality, non mi va di parlarne ancora", ha tagliato corto. E riferito a Tommaso: "Tu parli a vanvera Tommy. Ci conosciamo da un paio di anni noi". L'influencer ha confermato: " Sì ci conosciamo, io lo conosco come Akash". Quest'ultimo ha quindi aggiunto: "Il trash non mi appartiene. Zorzi deve calare le ali, io sono un ragazzo educato io ho una carriera che mi aspetta fuori".

Chi è Akash Kumar

Nato a Nuova Delhi (secondo quanto si legge sul sito dell’Isola) il 16 novembre 1991, Akash non è un volto sconosciuto. Nel 2018 aveva partecipato al talent show Ballando con le stelle, anche in quel caso utilizzando il nome “Akash Kumar”, lo stesso con il quale è conosciuto nel suo lavoro da modello. A in altri ambiti, Akash era conosciuto con nomi differenti. Era il 2014 e Akash partecipava a Temptation Island nel ruolo di “tentatore”. All’epoca, la produzione del reality lo aveva presentato come “Andrea P.”. Prima ancora, durante una puntata di Ciao Darwin alla quale aveva partecipato, si era presentato con il nome “Pablo Andrea Romeo”, nome che lui stesso utilizza e tagga su Instagram nella didascalia di alcuni vecchissimi scatti. Perfino l’amico Andrea Damante – con lui a Temptation Island sempre nel 2014 – si rivolge a lui taggando un profilo Instagram denominato “Pablo Andrea Romeo”.