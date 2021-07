Aka7even e i complimenti a Rosa Di Grazia: “Dove non c’è armonia lei la crea” Aka7even e Martina Miliddi in una diretta su Instagram hanno raccontato la loro amicizia nata durante la partecipazione ad Amici. I due, infatti, hanno parlato di alcuni aneddoti che hanno vissuto insieme e il cantante non ha esitato a fare dei complimenti carichi di ammirazione nei confronti della ballerina. I due, poi, hanno ironizzato su una possibile nuova esperienza insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonisti dell'ultima edizione di Amici, Aka7even e Rosa Di Grazia hanno deciso di chiacchierare con i loro fan in una diretta su Instagram, dove hanno risposto alle domande sempre più curiose rivoltegli dai loro beniamini. Il cantante e la ballerina hanno anche rivelato di avere un bel rapporto e di essere molto simili nel modo di affrontare la vita, tanto che il cantautore napoletano non ha esitato a rivolgere dei complimenti sinceri alla sua ex compagna d'avventura. Inoltre, i due hanno ironizzato su una possibile carriera fuori dalla scuola di Cinecittà, ipotizzando anche di partecipare al reality: "Eravamo pronti per andare al Grande Fratello" hanno dichiarato ridendo.

I complimenti di Aka7even a Rosa Di Grazia

La loro è un'amicizia nata in un contesto particolare, quello del talent show più amato della televisione che ha dato modo ad aspiranti cantanti, attori e ballerini di affermarsi nelle loro rispettive discipline. Mesi insieme trascorsi nella cosiddetta casetta, hanno fatto in modo che si creasse un forte legame e, infatti, Aka7even descrive Rosa Di Grazia con parole cariche di ammirazione: "Il pregio più bello di Rosa è che se entra in una stanza silenziosa lei fa rumore come se fosse piena di gente. Se non c’è armonia lei la crea. Insomma, dove c’è Rosa c’è rumore. Mi piace un sacco anche la tua sicurezza". A cui la ballerina ha risposto: "Siamo molto simili io e te".

Gli amori naufragati ad Amici

I due hanno vissuto anche emozioni molto simili durante il talent, che li hanno messi davvero a dura prova. Aka7even, infatti, aveva perso la testa per la ballerina Martina Miliddi, con la quale il legame si è poi rotto mentre ancora si trovavano insieme in casetta. Lei, infatti, ha capito di essersi innamorata di un altro allievo della scuola, Raffaele Renda, con cui sta vivendo una bella storia d'amore. Rosa Di Grazia, invece, sembrava di aver trovato la sua dolce metà in Deddy, il cantante con cui una volta concluso il talent, però, la storia si è conclusa senza troppo clamore.