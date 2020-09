in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip non è mancato un confronto piuttosto acceso tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che ha generato una forte curiosità nel pubblico, sempre più desideroso di comprendere cosa sia accaduto tra i due ex fidanzati. In una conversazione avuta subito dopo la messa in onda della puntata, i due concorrenti hanno deciso di mettere in chiaro una volta per tutte quanto in questi anni li ha portati a prendere le distanze l'uno dall'altra.

Il chiarimento tra Adua e Massimiliano

Parlare dopo anni di silenzio non è mai semplice, eppure sia l'attore napoletano che la sua ex compagna hanno cercato di avere una conversazione quanto più lineare possibile, attraverso la quale esprimere le proprie perplessità su un rapporto conclusosi non nel migliore dei modi. "Io sono venuta per vivermi un'esperienza bella non voglio vivere questa situazione, non voglio che si dica che io parli di te. Io se stasera ho perso la pazienza è perché nel primo confronto ho mantenuto molto la calma, quando però ti hanno chiesto cosa avessi fatto, tu hai risposto boh e allora mi è partito l'embolo" è così che inizia a parlare Adua Del Vesco, spiegando il perché del suo atteggiamento in trasmissione. La conversazione va avanti per molto tempo e i due hanno modo di esternare i loro sentimenti, come fa anche Massimiliano Morra:

A me dispiace, dispiace tantissimo, perché io ti ho voluto bene e non ti ho mai presa in giro. Mai. Per questo ti dico che ci sono stati una serie di fraintendimenti, tu hai visto la cosa in una maniera e io in un'altra, non ci siamo capiti. Ho sbagliato a fare quel che ho fatto e me ne pento, non avrei dovuto e ho fatto anche un percorso per questo, ma non volevo farti stare male […] adesso se io non ti nomino è perché voglio cogliere questa occasione, stiamo vivendo un'esperienza insieme diversa e sarebbe bello ritornare all'amicizia di prima.

Le dichiarazioni choc

Dopo qualche rinfaccio, che rimanda a chi tra i due si è sempre trovato a fare il primo passo per ricostruire un minimo rapporto, Adua Del Vesco esordisce dicendo: "Sono contenta di essermi chiarita con te". Le chiacchiere, poi, virano su altri argomenti che rievocano momenti della loro vita lavorativa. Delle dichiarazioni confuse, che rimandano ad episodi di cui entrambi si guardano bene dal divulgare qualcosa di troppo, ma certe affermazioni non passano inosservate, dal momento che ha rappresentato un periodo particolarmente difficile nella vita della giovane attrice che, parlando scoppia in lacrime, per poi riprendersi poco dopo.