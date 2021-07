Joaquín Cortés è tra coloro che hanno accolto con grande dolore la notizia della morte di Raffaella Carrà. A unire il noto ballerino spagnolo e la regina della televisione, una lunga amicizia fatta di stima e supporto reciproci. Raffaella Carrà ha spesso invitato l'artista nelle sue trasmissioni sia in Italia che in Spagna, dimostrando di credere tantissimo nel suo talento. Nel 2015, Cortés è stato anche il giudice della trasmissione Forte, forte, forte condotta da Raffaella.

Il dolore di Cortes per la morte di Raffaella Carrà

Joaquín Cortés ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, nel quale ha espresso la sua sofferenza per la morte di Raffaella Carrà. La considerava una madre e oggi si sente orfano: "Come mi mancherai Raffaella, madre mia. Non ce l'ho fatta a parlare prima, perché sono distrutto. Se n'è andata una donna incredibile, una mia amica. Mi ha sostenuto fin da bambino e ha continuato a farlo per il resto della mia vita. È stata al mio fianco quando non c'era nessun altro. Hai insegnato tanto sia a me che a coloro che ti sono stati accanto".

Joaquin Cortes considerava Raffaella Carrà una madre

Nel lungo post scritto nel giorno del corteo funebre di Raffaella Carrà, Joaquín Cortés ha evidenziato come la conduttrice e cantante sia stata in grado di abbattere i tabù e arrivare a un pubblico trasversale, con ammiratori di tutte le età:

"Eri considerata come una mamma da tanti, ma io mi sono sentito davvero tuo figlio. Grazie anche a Sergio che ha creduto in me (una coppia che ha camminato insieme per tutta la vita). Eri coraggiosa e trasgressiva, solo tu potevi cantare una canzone in cui dicevi che per fare bene l'amore devi venire al Sud (la canzone è Hay que venir al sur, versione spagnola di Tanti auguri, ndr), in un'epoca in cui eravamo pieni di tabù, fu un inno all'amore, al divertimento e alla fine, la cantarono intere famiglie".

E ha continuato: "Qualche giorno fa stavo cantando ai miei figli Explota, explota, me explo (versione spagnola della canzone A far l'amore comincia tu). Chi avrebbe mai detto che te ne saresti andata? Ma è importante quello che ci lasci. Tutto era pura energia in te. Mettevi da parte i dispiaceri ed eri lì per incoraggiare tutti noi. Eri e sei luce. In questo video ho potuto mettere solo un frammento di ciò che abbiamo vissuto insieme, ma tu sai bene che è stata una vita intera. Poche persone mi hanno amato professionalmente come hai fatto tu, con rispetto, ammirazione e assoluta franchezza. Poche volte ho lasciato che mi dessero lezioni di vita, a meno che non venissero da te. A volte sono stato ribelle con te e tu, con la pazienza di una madre, hai saputo guidarmi. Mi mancherai tanto mia madre italiana. Non sei riuscita a realizzare il sogno di avere figli, ma qui lasci un'infinità di orfani che ti volevano bene. Così, mi sento ora. Mi è mancato non poterti dare un altro abbraccio, ma tu conosci il nostro mondo e le nostre vite frenetiche, tutto passa a una velocità di cui non siamo consapevoli. Nonostante gli impegni, giuro che venerdì (giorno in cui verrà celebrato il funerale di Raffaella Carrà, ndr) farò di tutto per poter volare a Roma ed essere ancora una volta al tuo fianco".