Il servizio streaming di Sky, Now Tv, cambia pelle e nome: da oggi è solo NOW. Un cambiamento radicale che risponde all'idea del servizio di rinnovare la sua brand identity e il suo posizionamento. Tante le novità, a cominciare dal fatto che da oggi il servizio è disponibile anche per i possessori di un dispositivo Fire Tv di Amazon. Un look tutto nuovo, semplice e votato all'intrattenimento "allo stato puro", come recita il claim di una campagna pronta a partire dal 19 marzo: "Benvenuto nella nuova Now".

Cosa cambia per i vecchi e nuovi abbonati

Ma cosa cambia per i vecchi abbonati al servizio Now Tv? Assolutamente nulla. Gli abbonati al servizio potranno godere dei film e delle serie tv e di tutti i prodotti del mondo Sky allo stesso prezzo, ma con una veste grafica completamente rinnovata. A partire da oggi diventa ancora più facile accedere ai contenuti di Now, anche perché sarà disponibile anche per tutti i dispositivi Fire Tv: Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K. Grazie all’integrazione di Alexa nei dispositivi Fire TV Stick, i clienti possono trovare NOW semplicemente attraverso la propria voce, pronunciando “Alexa, apri NOW” o utilizzando lo spazio di ricerca. Now resta accessibile anche da tutti i dispositivi precedentemente abilitati: smartphone, tablet, PC/Mac, smart tv, game console e dispositivi tv. In offerta, per i nuovi abbonati, i Pass Cinema e Entertainment sono disponibili a 3 euro per il primo mese anziché 14.99 euro.

Le prossime produzioni Sky-Now

Un restyling che arriva in tempo per godere delle nuove uscite Sky. Il 18 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti, esce l'atteso Zack Snyder's Justice League, il film con i supereroi della DC Comics girato nella versione originale che è stata del regista Zack Snyder. Il 19 marzo esce Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti con Pietro Castellitto e Greta Scarano. Già disponibile, invece, la serie prodotta da Ridley Scott, "Raised by Wolves", la serie "Your Honor" con Bryan Cranston e il film "L'uomo invisibile" con Elizabeth Moss.