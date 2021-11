A Uomini e Donne il ritorno di Giorgio Manetti, l’ex storico di Gemma Galgani Giorgio Manetti, il ‘Gabbiano’ ex Cavaliere di Gemma Galgani, è pronto a tornare a Uomini e Donne per conoscere Isabella Ricci. L’anticipazione lanciata da Nuovo Tv.

A cura di Gaia Martino

Giorgio Manetti è stato a lungo protagonista dello studio di Uomini e Donne in qualità di Cavaliere di Gemma Galgani. Con il suo fare educato e gentile conquistò il pubblico del dating show ed anche la Dama torinese, la quale prese una vera e propria sbandata. I due componenti del Trono Over hanno avuto una storia tormentata, fatta di alti e bassi, che però non è mai decollata. Dopo il saluto al programma di Canale 5, Giorgio ritrovò l'amore tra le braccia della compagna Caterina: anche questa storia però è naufragata nell'estate del 2021. Il toscano oggi, dopo aver archiviato la relazione con l'ex, ha deciso di non frenare la sua voglia di conoscere nuove donne e, colpito dalla Dama del parterre femminile, Isabella Ricci, ha deciso di tornare nello studio di Maria De Filippi.

Il ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne

Il Cavaliere affascinante ed educato che ha fatto innamorare il pubblico femminile vuole tornare a Uomini e Donne. Giorgio Manetti, come rivela la copertina di Nuovo Tv resa pubblica da Riccardo Signoretti, è interessato a Isabella Ricci ed avrebbe intenzione di presentarsi nuovamente nel dating show per conoscerla. Sulla copertina della rivista si legge: "Tina ride sotto i baffi mentre Gemma, la ex, è già in lacrime. George torna a Uomini e Donne: "Ho una gran voglia di conoscere Isabella".

L'interesse nato mesi fa

Che Giorgio Manetti sia incuriosito dalla Dama del parterre femminile, Isabella Ricci, non è una novità. Tempo fa confessò ai microfoni di Uomini e Donne Magazine di aver puntato gli occhi sulla rivale di Gemma Galgani definendola una donna che si fa notare per il suo grande charme.

È una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacere di conoscere. È sempre impeccabile, si comporta in modo pacato, è educata e non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida, con le persone intelligenti è sempre bello dialogare. Se fossi stato all'interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio

A quanto pare le attenzioni dell'ex Cavaliere sono state ricambiate positivamente dalla Dama che, dopo aver ricevuto i complimenti, ha confessato allo stesso settimanale che le avrebbe fatto piacere conoscere il fiorentino, come rivela il portale Isaechia.

Perché Giorgio Manetti lasciò Uomini e Donne

Nel 2018, dopo una tormentata storia con Gemma Galgani, Giorgio Manetti decise di abbandonare definitivamente il programma. Uomini e Donne, nonostante gli abbia regalato la popolarità, lo ha messo spesso al centro di diverse polemiche a causa della sua relazione finita male con la Dama torinese. Al settimanale Ora confessò il motivo per il quale decise di andare via:

Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene.

A distanza di qualche anno, Manetti si è lasciato alle spalle gli insulti e le offese e, a quanto pare, ha deciso di rimettersi in gioco di nuovo nello studio di Maria De Filippi.