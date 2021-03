A Sanremo 2021 fa discutere il mancato ricordo di Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto a causa del Covid lo scorso 6 novembre. Nonostante l'omaggio all'artista fosse in programma per l'ultima serata del Festival, i tempi lunghi dello spettacolo terminato oltre le due di notte, avrebbero fatto saltare dalla scaletta l'esibizione di Amadeus e Fiorello sulle note di "Uomini soli". Dure le parole di Red Canzian dei Pooh che l'ha definita: "Una cosa orrenda". Incalzato in conferenza stampa all'indomani del Festival, Amadeus ha spiegato di essere sinceramente dispiaciuto.

Amadeus: "L'amore per Stefano d'Orazio è fuori discussione"

Inevitabile che i giornalisti incalzassero Amadeus sulla scelta di escludere l'omaggio a Stefano D'Orazio dalla scaletta dell'ultima serata. All'indomani della finale del Festival, il conduttore e direttore artistico dell'edizione ha spiegato dispiaciuto che purtroppo i tempi non lo avrebbero permesso. Consapevole del fatto che la scelta abbia sollevato non poche polemiche soprattutto nel mondo della musica, ha aggiunto: "Chiedo scusa io personalmente. Stefano D'Orazio era un amico personale, l'amore e l'affetto per lui sono fuori discussione. Chiedo scusa personalmente per non aver fatto quello che avevamo pensato di fare anche insieme a Rosario".

Red Canzian furioso sul mancato ricordo di Stefano D'Orazio

Immediata la reazione dei Pooh. Il compagno di band Red Canzian ha commentato la scelta di Amadeus di non ricordare Stefano D'Orazio al Festival di Sanremo: "È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta". Il momento dedicato al musicista d'altronde era già previsto in scaletta: "Sapevamo che doveva esserci questo omaggio e siamo rimasti molto male quando non l'abbiamo visto. Perché credo che Stefano d'Orazio meritasse quel ricordo. In cinque serate piene di qualsiasi cosa, tre minuti si potevano trovare". Il compositore ha espresso senza mezzi termini la sua irritazione, rincarando la dose con una una provocazione nei confronti della direzione artistica del Festival: