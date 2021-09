5 momenti imperdibili della quarta puntata GF Vip: dalle lacrime di Soleil a quelle di Alex Belli La quarta puntata del Grande Fratello Vip ha regalato diverse emozioni agli spettatori che seguono le vicende degli inquilini di Cinecittà. Tra liti, confronti, risate e commozione ecco, quindi, una carrellata dei cinque momenti imperdibili dell’appuntamento di venerdì 24 settembre con il reality di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta puntata del Grande Fratello Vip, quella di venerdì 24 settembre, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. I gieffini si sono dovuti misurare con racconti del loro privato, confronti e anche qualche scontro particolarmente acceso. Ecco, quindi, una carrellata dei momenti che meritano particolare considerazione e che dividono la puntata nei suoi attimi salienti.

La lite tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Tra Solei Sorge e Gianmaria Antinolfi la tensione è ormai alle stelle, i due non possono stare vicini che iniziano a battibeccare, rinfacciandosi parole e frasi che sono rimbalzate nella casa in questi giorni. La modella è sconvolta dall'atteggiamento dell'imprenditore napoletano: "Meriti solo pena, nemmeno i miei insulti" dichiara con disprezzo, accusandolo di aver parlato della sua privacy e della sua famiglia quando non avrebbe dovuto.

Il confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agosti

A sorpresa, dopo le dichiarazioni fatte nell'ultima puntata da Tommaso Eletti arriva in Casa Valentina Nulli Agosti. La sua ex vuole ribadire i motivi per cui ha deciso di lasciarlo, dopo l'esperienza a Temptation Island, accusandolo di aver detto delle cose non vere sul suo conto, ma soprattutto molto gravi: "Mi hai dato della prostituta" ha ribadito, senza che lui avesse il coraggio di reagire.

Le lacrime di Alex Belli e Manila Nazzaro

Alex Belli e Manila Nazzaro sono stati chiamati da Alfonso Signorini a parlare di un momento molto delicato della loro vita e con cui fanno quotidianamente i conti. L'attore, infatti, ha provato con la sua precedente compagna ad avere dei figli, purtroppo invano, e queste difficoltà hanno portato un grande dolore alla coppia, incrinando anche i rapporti con la sua fidanzata, ma desidera un giorno poter diventare padre: "È l'unica cosa che desidero adesso". Mentre l'ex Miss Italia ha parlato del dolore provato alla perdita del bambino che aspettava da Lorenzo Amoruso: "È un dolore che non si dimentica, anche se io sono già mamma. Negli occhi di Alex ho rivisto il dolore dell'uomo che amo ed è giusto parlare anche della loro sofferenza".

Le opinioniste pop attaccano Lulù

La novità di quest'anno sono le opinioniste pop che dovrebbero rappresentare la voce del popolo. Peccato che le due signore non siano spesso in grado di trattenere commenti poco gradevoli, come è accaduto nel caso di Lucrezia Hailé Selassié, definita brutta.

Le sorelle Selassié non sono laureate?

Sul finire della puntata, poi, Alfonso Signorini ha voluto insinuare un dubbio negli spettatori richiamando le principesse etiopi e facendo aprire loro una busta con un messaggio. La lettera recitava: "Le sorelle Selassié non ce la contano giusta", la frase era riferita ad un'ipotetica laurea mai esistita, ma millantata dalle tre. La presunta bugia sarebbe stata scoperta in seguito ad una rettifica chiesta dall'università che le principesse avevano dichiarato di frequentare.