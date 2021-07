X Factor sarà cancellato dal Regno Unito dopo 17 anni in tv Dopo 17 anni di onorata carriera “X Factor” non verrà più trasmesso nel Regno Unito. Lo show della ITV, il cui ideatore e proprietario unico dei diritti era Simon Cowell, è stato cancellato dall’emittente dopo ben 15 edizioni. Al suo posto, secondo quanto riportato da Variety, ci sarà un nuovo show sempre a tema musicale e, ovviamente, condotto dal noto produttore musicale.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i talent show più famosi del mondo c'è "X Factor", il programma che ha scoperto talenti nel mondo della musica, diventati poi delle icone internazionali. Eppure è arrivata la notizia che dopo 17 anni di permanenza nel Regno Unito, lo show è stato cancellato, come dichiarato dall'emittente televisiva ITV.

Il talent show chiude i battenti

Quasi vent'anni di onorata carriera per la creatura del produttore discografico Simon Cowell- nonché unico proprietario dei diritti dello show– che ispirandosi ad American Idol ha dato vita ad uno dei programmi più conosciuti e replicati al mondo, che ha contribuito a rimpinguare il parterre di cantanti e musicisti ascoltati in ogni dove. Un esempio lampante sono gli "One Direction" e le "Little Mix" due gruppi musicali che hanno venduto milioni di dischi e che, sebbene nel primo caso si siano sciolti, abbiano rivoluzionato anche la concezione di fan in relazione ad un dato artista. Non ci sono stati commenti, né congedi e messaggi commossi da parte del produttore che, per qualche momento, si vociferava potesse essere il futuro manager dei Maneskin.

Nuovi progetti dopo X Factor

Dopo 17 anni di onorata carriera, che hanno avuto inizio nel 2004, 15 edizioni e 445 puntate, cade il sipario su X Factor, con grande dispiacere di coloro che lo aspettavano con trepidante attesa. Ma Simon Cowell non è certo personaggio da restare con le mani in mano e, infatti, come riportato da Variety, sempre per l'emittente ITV avrebbe in cantiere un nuovo show musicale. Si tratterebbe di un programma il cui titolo dovrebbe essere "Walk The Line", incentrato però sul musical. L'obiettivo dei partecipanti, essendo in sostanza un game show, sarà quello di convincere la giuria, ovviamente presieduta da Cowell, del loro talento, rispondendo alle richieste di esibirsi in spezzoni dei musical più conosciuti. Insomma, uno show diverso, ma non troppo distante dall'idea di scovare nuovi talenti che da diversi anni a questa parte, sembra essere la missione del noto produttore inglese.