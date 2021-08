X Cose che so di te, testa a testa dei giudici di X Factor: quanto si conoscono tra loro? Il 16 settembre è alle porte e gli appassionati di X Factor potranno finalmente sintonizzarsi su Sky Uno e NOW per iniziare un nuovo ed entusiasmante viaggio nella musica. Ad accompagnare il pubblico ci sarà Ludovico Tersigni che, intanto, ha iniziato a rapportarsi con i giudici: Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton e sono proprio loro i protagonisti di questo quiz incrociato che, tra risate e aneddoti inediti, farà scoprire a tutti qualcosa in più sulla temibile, ma affiatata crew del talent canoro più famoso al mondo.

A cura di Ilaria Costabile

Screen da video. Immagini concesse da Sky Italia

L'attesa è quasi finita, a partire da giovedì 16 settembre alle 21.15 X Factor Italia torna su Sky Uno e in streaming su NOW. Il talent canoro prodotto da Fremantle è pronto a cambiare completamente la sua veste e mostrarla al pubblico, ansioso di scoprire cosa riserverà questa nuova edizione, ancora più libera, moderna e innovativa delle precedenti. Nuovo ingresso nella crew dello show, ormai consolidata, è quello di Ludovico Tersigni, tra i giovani attori più noti del momento, che accompagnerà non solo i talenti emergenti che calcheranno il noto palcoscenico, ma che dovrà rapportarsi anche con il quartetto dei giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quale modo migliore di sciogliere il ghiaccio, se non scambiarsi qualche domandina sulla propria vita privata?

I giudici di X Factor allo scoperto

Ed è così che è nato X Cose che so di te. In poco più di tre minuti i giudici, divisi a coppie, si troveranno a dover rispondere a qualche quesito che spazia dalla musica al cibo, dai nomi completi a quelli d'arte, dai lavori mai fatti ai fratelli di cui, a volte, non sapevano nemmeno l'esistenza. Ed è così che tra risate, occhiatacce per risposte sbagliate, riflessioni un po' più lunghe del dovuto e aiuti sottomano di Ludovico, mediatore del quiz, Emma e Manuelito, Mika e Agnelli, si scoprono anche per il pubblico che, così, può finalmente conoscere qualche segreto dei temibili giudici di X Factor, stupendosi del fatto che Mika abbia fatto nella vita il "Gogo boy, perché una ricca mi pagava" e che Manuel Agnelli abbia praticato per ben 17 anni la boxe francese. Tre minuti di botta e risposta in cui si evince la goliardia di un team che, ormai, ha iniziato a collaborare trovando una sintonia anche lontano dai riflettori e in cui il desiderio comune è quello di innalzare la qualità di uno show tra i più seguiti e amati d'Italia.

Screen da video. Immagini concesse da Sky Italia

Le novità di X Factor 2021

Grandi novità nell'edizione di quest'anno che si preannuncia completamente diversa dalle altre. Quella italiana è la prima edizione al mondo a dire

addio alla storica divisione per categoriedi sesso, età e formazione musicale ovvero singoli e band. I 4 giudici rimarranno mentori di squadre eterogenee, accomunate dalla stessa idea di arte e di musica, sarà proprio la proposta musicale e la progettualità artistica a creare una distinzione tra i 12 finalisti che arriveranno alla fine delle selezioni. Sia giudici che aspiranti talenti potranno sentirsi liberi di esprimere la loro visione della musica, senza freni e limiti di alcun tipo. Per gli aspiranti concorrenti le fasi da superare restano tre: le prime Audizioni, il Bootcamp con il temuto momento delle sedie e la fase degli Home Visit, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo di 12 talenti protagonisti dei Live di X Factor 2021. Non ci resta che aspettare il 16 settembre per seguire passo dopo passo come andrà a finire.