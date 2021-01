Che cos'è WandaVision? È una serie che prova a tracciare una strada tutta nuova attraverso uno stile che fa incontrare a metà strada l'Universo Marvel e la classica sit-com americana. I protagonisti sono due tra i personaggi più iconici dell'Universo Cinematico, ma forse anche i meno sfruttati: Visione e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch; anche qui, interpretati da Paul Bettany e Elizabeth Olsen. I primi due episodi sono disponibili su Disney Plus a partire dal 15 gennaio 2021. Con questa serie tv, la Marvel dà ufficialmente il via alla Fase 4 del suo MCU.

Che cos'è WandaVision

La serie è uno dei prodotti più raffinati mai visti nella storia recente della Marvel. Si ispira a The Vision, collana a fumetti interamente dedicata all'androide sintezoide uscita tra il 2015 e il 2016, creata da Tom King e Gabriel Hernandez Walta e nei primi due episodi sembrano chiari anche i riferimenti a una grande sit-com del passato, Vita da Strega. In WandaVision, Visione e Scarlet Witch conducono una vita all'apparenza idilliaca, ma sappiamo che ci sarà ben altro dietro quello a cui stiamo assistendo. La Infinity War ha portato alla morte di Visione per mano di Thanos e sono molte, direi assolute, le possibilità che si tratti solo di uno schema mentale dentro la quale la nostra Wanda/Scarlet Witch si è rifugiata prima di arrivare alla consapevolezza che, sì, Visione non c'è più ed è tutto soltanto nella sua testa.

WandaVision e la seconda stagione

In una intervista a Collider, Elizabeth Olsen ha confermato la possibilità di poter vedere il suo personaggio alle prese con una seconda stagione di WandaVision. Sappiamo, però, da un'intervista di Paul Bettany, che gli ultimi tre episodi (dal settimo al nono) WandaVision entrerà chiaramente all'interno di un sistema d'azione che è proprio del MCU. Quindi, molti nodi verranno al pettine e probabilmente Wanda Maximoff scoprirà la verità. Una verità che sarebbe legata a doppio filo con uno dei film della Fase 4: Doctor Strange and the Multiverse of Madness.