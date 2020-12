Il 2021 si apre in grande stile con le novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney plus. Per salutare l'inizio dell'anno nuovo, forse mai atteso come in questo caso, il colosso americano che racchiude i contenuti Disney, Pixar, e Marvel regala le nuove uscite di gennaio 2021 due chicche imperdibili come lo splendido film "Onward – Oltre la magia" e l'attesissima serie "WandaVision", che apre il nuovo corso della serialità Marvel sulla piattaforma disponibile in Italia dal 24 marzo scorso dopo ritardi e slittamenti dovuti alla pandemia. Tra film d'animazione, serie tv, documentari e film, ecco le prossime uscite su Disney Plus Italia, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.

Disney+, cosa vedere a gennaio 2021: i film in uscita

Come già anticipato, il grande novità è lo sbarco per il giorno dell'Epifania di "Onward – Oltre la magia", pellicola animata Pixar che ha avuto un'uscita in sala breve e sacrificata dall'emergenza Covid, con le voci di Da segnalare che "Le Cronache Di Narnia: Il viaggio del veliero", film del 2010 della saga tratta dai libri di C. S. Lewis.

6 gennaio

Onward – Oltre la magia

29 gennaio

Le Cronache Di Narnia: Il viaggio del veliero

Le serie TV in arrivo a gennaio 2021 su Disney Plus

Per quanto riguarda le serie, come già detto la grande novità è "WandaVision", perfetta per tutti coloro che sentono la nostalgia del mondo Marvel in questo 2020 privo di film dedicati ai supereroi. La prima delle serie previste è incentrata su Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, ma iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

15 gennaio

WandaVision

29 gennaio

Pj Masks – Superpigiamini (primi 7 episodi della quarta stagione)

Disney Plus, le novità in catalogo per i documentari

Per quanto riguarda l'ambito doc, dall'8 gennaio arriva Marvel Studios: Legends, docuserie imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Marvel, incentrata sulle prossime serie che debutteranno in anteprima su Disney+. I primi due episodi saranno dedicati proprio sui protagonisti di WandaVision, Wanda Maximoff e Visione. Ecco tutti i doc disponibili a gennaio.

1 gennaio

700 squali

La legge degli squali

A tavola con gli squali

22 gennaio

Wild Uganda

27 gennaio

Amelia Earhart: una vita in volo