Volpe vs Bruganelli, dopo la lite Paolo Bonolis alla moglie: “Fatti raddoppiare il cachet” Dopo lo scontro tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip, anche il conduttore e marito di Sonia Bruganelli interviene sulla questione. Prima inviandole un messaggio in diretta in cui le consiglia di farsi pagare di più, poi commentando una foto della moglie su Instagram e ironizzando su Adriana Volpe: “Attenta a quello che dici e alle foto che posti“.

A cura di Andrea Parrella

L'eco della lite con Adriana Volpe si fa sentire anche a casa per Sonia Bruganelli. Anche il marito Paolo Bonolis ha commentato l'accaduto, sia in privato che pubblicamente. È stata proprio lei a raccontarlo durante la diretta di lunedì scorso, quando ha raccontato di una conversazione che stava avvenendo con il marito, punzecchiando peraltro la produzione: “Paolo sta guardando tutto quello che succede. No, perché c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui. Perché io prendo pochino“.

Il commento di Paolo Bonolis

Ma non è tutto, perché Bonolis ha deciso di intervenire anche pubblicamente, commentando la vicenda con ironia attraverso i social. Nelle scorse ore il conduttore di Avanti è un altro ha commentato una foto della moglie su Instagram, scrivendo: “Attenta a quello che dici e alle foto che posti“. Un’evidente frecciatina ad Adriana, con il riferimento al caso scoppiato pochi giorni fa dopo la pubblicazione da parte di Sonia Bruganelli di una foto in compagnia di Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della compagna d'avventura Adriana Volpe. Che in quel caso aveva infatti commentato: "Dio li fa e poi li accoppia".

Il faccia a faccia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Botta e risposta che ha avuto seguito in diretta Tv, durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip. "La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli", ha ammesso Bruganelli rispondendo alle domande curiose di Alfonso Signorini. "Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello", spiega la Bruganelli alludendo alla Volpe. "Mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse", sentenzia. Adriana Volpe ascoltava le spiegazioni mentre mangiava pop corn. "Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa", si giustifica. "Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica". La Volpe è furiosa: "Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica". "Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno, non siamo amiche", la chiude l'altra.